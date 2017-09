Un moldovean din Transnistria construiește la Moscova „Zidul Durerii” FOTO

Viorel Hîrgeu este un cetățean al Republicii Moldova, originar din Transnsistria, care lucrează în prezent în Rusia. El este moldoveanul ce construiește „Zidului Durerii”- un monument pentru comemorarea victimelor represiunii Staliniste, în Moscova.

Viorel a declarat pentru presa din Rusia de ce a acceptat să instaleze acest zid.



„ Pentru așa lucru, plătesc în jur la 80 de mii. La mine se primeste în jur la 60 mii. Am venit aici pentru prima dată dupa școală cu tătăl. Tata e militar. Aici împreună ne ocupam cu construcția. Atunci a fost prima și ultima oară cînd am lucrat sub conducerea cuiva. Dă-mi băeți - și eu formez brigadă. Avem căsute-vagoane în zona industrială. Trăesc de obicei, cîte două persoane în căsută. Dupa profesie sunt auto mecanic – în Moldova mă ocupam cu mașine avariate. Eu sînt născut în Transnsistria, în satul Filipeni. Satul pînă acum se extinde, de fapt mulți pleacă. Fratele meu de exzemplu traiește în Moldova, dar lucrează în Europa.





În familia mea probabil au fost represionați, dar nus convins. Bunica și bunelu au murit degrabă. Bunelul a luptat în razboiul doi mondial pentru Uniunea Sovetică. Numai după anii nouăzeci în prefectură sunt atârnate portretele soldaților care au luptat pentru România.Eu am citit, că cele mai mari represii în Moldova au fost dupa anul 1945. Pentru că țara noastră a fost despărțită în două după ce armata sovetica în antul 1940 a întrat în Moldova (Besarabia) și a fost despărțită de Romînia.

Cel mai mare vis în viața mea — este cel mai simplu. Doresc să am un lucru nu departe de casă, să fiu alături de familia mea. În rest fac totul singur. Cea mai mare problemă în viață — este despărțirea de cei dragi.

Spun că moscoviții sunt oameni răi, dar de fapt sunt niște oameni sinceri și receptivi. Dar veniticii mă umilesc. Din cauza asta nu fiecare rus are un loc sub soare în Moscova”, spune moldoveanul.

La construirea acestui monument lucrează mai mulți moldoveni.