Un nou atac cu acid în Londra. Cel puțin 8 persoane au fost rănite, iar un suspect a fost reținut

Cel puțin 8 persoane au fost rănite, într-un centru comercial din Londra, într-un nou atac cu acid, care a avut loc sâmbătă. Autoritățile au reușit să rețină un suspect.

Incidentul a avut loc în apropierea centrului comercial Westfield, din estul Londrei, şi nu se consideră că ar fi legat de terorism.

"Câteva persoane au fost rănite în diverse locuri din zona centrului comercial. Credem că este vorba de şase persoane. Aşteptăm să aflăm detalii", a anunţat Poliţia Metropolitană londoneză, într-un comunicat.

Poliţiştii s-au prezentat la faţa locului după ce li s-a semnalat că un grup de bărbaţi ataca oamenii pulverizând o substanţă periculoasă.



Un martor, Hossen, în vârstă de 28 de ani, a declarat pentru The Guardian că a văzut o victimă alergând către toaleta unui restaurant fast food pentru "a-şi spăla acidul de pe faţă".



