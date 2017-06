Un nou partener s-a alăturat campaniei „Deschidem ușile pentru copiii Europei”

Campaniei „Deschidem ușile pentru copiii Europei” i s-a alăturat un nou membru. Este vorba de CERI International în Moldova, care a devenit ce-a de-a opta organizație-parteneră, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al organizației Copil, Comunitate, Familie Moldova (CCF Moldova).

În cadrul campaniei, organizațiile partenere își conjugă eforturile și pledează pentru fortificarea familiilor și promovează tranziția de la îngrijirea rezidențială la cea comunitară de tip familie pentru toți copiii din Republica Moldova.

„Am decis să aderăm la această campanie, deoarece corespunde activităților pe care le desfășurăm în Moldova, dar și valorilor pe care le îmbrățișăm. Suntem aici ca să ajutăm familiile defavorizate să depășească greutățile și să-și crească copilașii într-un mediu cald și prielnic al unui cămin familial”, susține Ecaterina Babin, director de programe al CERI International Moldova.





„Cu fiecare membru nou, vocea noastră devine mai puternică, iar mesajele transmise ajung la mai multă lume, familii, parteneri, autorități, finanțatori, etc”, a menționat Liliana Rotaru, președintele CCF Moldova, organizație care coordonează desfășurarea campaniei în Moldova.

Campania „Opening Doors for Europe’s Children” („Deschidem ușile pentru copiii Europei”) a fost inițiată în 2013. Pe 1 decembrie 2016 a fost relansată cu cea de-a doua fază. În Republica Moldova, campania este coordonată de CCF Moldova și sprijinită de Alianța ONG-urilor active în domeniul Potecției Sociale a Copilului și Familiei, Amici dei Bambini, AVE COPIII, Keystone Human Services International Moldova, Partnerships for Every Child, Centrul de Resurse “Speranța” și de recent CERI International.