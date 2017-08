Un om al străzii a găsit un portofel de firmă, plin cu bani și l-a dus direct la poliție. Nu se aștepta ca proprietarul portofelului să...

Un om al strazii care a inapoiat un portofel de firma plin cu bani celui care il pierduse s-a trezit cu o recompensa neasteptata.

Waralop, 44 de ani, din Thailanda, nu se astepta ca destinul sau sa se schimbe brusc in ziua in care a gasit pe strada un portofel Hermes, cu echivalentul a 500 de euro in el, adica o suma uriasa pentru un thailandez de rand si o avere pentru un om ca el, fara niciun venit.

Desi avea in buzunar doar 9 baht, adica aproximativ un leu in banii nostri, barbatul s-a dus direct la politie, relateaza Metro.





Politistii l-au localizat imediat pe proprietar – Niity Pongkriangyos, 30 de ani – care este proprietarul unei fabrici din capitala Bangkok. Tanarul om de afaceri a fost impresionat de gestul omului fara adapost, mai cu seama ca acesta nu s-a atins deloc de bani sau de cartile de credit si i-a oferit, in prima faza, o recompensa.

Dupa ce s-a mai gandit un pic, barbatul a considerat ca un asemenea gest merita mult mai mult. „Este un om fara adapost, fara niciun ban in buzunar, dar totusi n-a pastra nimic pentru el… Asta arata cat de bun si cinstit este. E exact omul pe care trebuie sa-l ai in preajma”, a spus Niity Pongkriangyos.

Prin urmare, l-a angajat pe Waralop la fabrica lui, cu un salariu decent. In plus, i-a oferit si o casa in care sa locuiasca.

Thailandezul cinstit este atat de recunoscator pentru ceea ce i-a oferit omul de afaceri incat il considera pe acesta un erou. In modestia lui, Waralop nici macar nu-si de seama ca, de fapt, el este eroul acestei povesti.

Sursa: dailynews.ro