Un ONG a cerut Parlamentului să-l declare pe președintele Igor Dodon agent de influență străină

Amintim că Igor Dodon militează pentru apropierea necondiționată de Moscova și federalizarea Republicii Moldova, în clitate de soluție pentru reglementarea conflictului tranitrean. Președintele Republicii Moldova are programată mâine, pe 4 ianuarie, o întâlnire cu noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, iar pe 17 ianuarie va merge la Moscova, unde se va întâlni cu Vladimir Putin

Semnatarii declarației susțin că acțiunile președintelui Igor Dodon îl deconspiră „ca pe un demagog cinic, care nu are nimic comun cu interesele alegătorilor și nici cu interesele țării”. Potrivit organizației, declarațiile făcute de Igor Dodon în ultimul timp, îl deconspiră complet și ca agent politic al unor interese străine în Republica Moldova.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.