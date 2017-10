Un profesor adevărat îți schimbă viața

Și că e mulțumit cu ceea ce învață. Eu i-am răspuns fără să stau pe gânduri că un profesor de excepție îți schimbă viața. Și chiar cred acest lucru.

Îmi amintesc că în tinerețe citisem o carte în care se spunea despre George Călinescu (dacă nu mă înșel) că era un profesor atât de fascinant încât mergeau la cursurile lui mulți studenți de la alte secții. Mă simțisem cumva vinovată atunci, mă gândeam că eu nu sunt un astfel de student, că am preferat tot timpul să îmi iau informația din cărți.

Am avut întotdeauna parte și de profesori foarte buni. Profesori care mă făceau să nu lipsesc de la nici un curs de al lor. Profesori de la care am învățat enorm. Dar a venit și momentul în care am întâlnit acel profesor despre care am citit în cărți: unul care îți schimbă viața.





E o bucurie atât de mare, încât orice elev sau student din lumea asta merită să îl întâlnească. Nu pe profesorul meu, ci pe unul la fel de excepțional. Fiindcă abia atunci procesul de învățare capătă o cu totul altă dimensiune. Nu întâmplător în antichitate se vorbea mai mult de maestru și învățăcel (sau ucenic), fiindcă acest tip de profesori îți oferă mult mai mult decât acces la informație. De la ei deprindem: formarea, informarea și – nu de puține ori – reformare și conformarea.

Pe de altă parte au existat și există personalități uluitoare, dar care nu reușesc să fie niște profesori la fel de fascinanți. Am avut și astfel de învățători. Nu mai puțin valoroși. Dar care rămân ceea ce sunt: scriitori, artiști, filosofi – mai puțin profesori în sensul plenar al cuvântului. Iar alții pot fi profesori uriași – să zicem de filosofie, fără să fie și filosofi în același timp.

Cu siguranță profesorii buni merită toată considerația noastră. Și cred că semnul unui maestru e dat de faptul, nu doar că nu îi uităm și că ne schimbă viața, ci și că – asemeni părinților noștri, care rămân părinți și când noi îmbătrânim – profesorul de excepție rămâne profesorul nostru întreaga viață.