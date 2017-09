Un român a ajuns în Bundestag: Dezvăluiri despre politicianul de la AfD

Un politician cu origini române a ajuns în Bundestag după alegerile din Germania din această duminică. Acesta a fost ales pe listele partidului de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania (AfD).

De altfel, AfD a dat marea lovitură la aceste alegeri. A reuşit să devină a treia forţă din Parlamentul Germaniei, potrivit rezultatelor finale având 12,6% din voturi, respectiv 94 de mandate. Markus Frohnmaier de 26 de ani e românul care a dat marea lovitură, notează Bild.de şi handelsblatt.com. Născut pe data de 25 februarie 1991 la Craiova, în România, Markus Cornel Frohnmeier, este şeful tineretului din cadrul Alternativei pentru Germania şi a candidat pe listele partidului, pe poziţia a patra, în landul federal Baden-Württemberg pentru un loc în Parlament. Frohnmeier a crescut în Germania, la Weil der Stadt, în landul sud-vestic Baden-Württemberg, după ce a fost adoptat alături de sora sa geamănă dintr-un orfelinat de către un cuplu german. Nu-şi cunoaşte părinţii biologici, după cum a declarat într-un interviu acordat în aprilie 2016 cotidianului „Die Welt“, interviu în care a povestit că a avut o copilărie fericită. A studiat dreptul la Universitatea din Tübingen, una dintre cele mai vechi din Europa, specializându-se în criminologie, conform adevarul.ro.

Frohnmeier afirmă pe site-ul său că, înainte de a intra în AfD, a fost „activ în CDU“ (Uniunea Creştin-Democrată, condusă de Angela Merkel), însă a fost dezamăgit, astfel că s-a orientat spre Alternativa pentru Germania, în care, în ultimii patru ani, s-a implicat puternic, sub diverse forme. A fost (până la sfârşitul lui 2016) purtător de cuvânt al fostei co-preşedinte a AfD Frauke Petry, iar din 22 mai 2017 a devenit purtătorul de cuvânt al lui Alice Weidel, în prezent co-preşedintă a acestei formaţiuni.





Pe data de 3 martie 2017 s-a căsătorit şi are un fiu în vârstă de aproximativ două luni. Soţia sa face parte, potrivit stuttgarter-zeitung.de, din minoritatea coreeană din Federaţia Rusă. Agenţia ucraineană Unian a scris în luna aprilie a acestui an că soţia lui Frohnmaier este o jurnalistă din Rusia care a scris articole despre relaţiile ruso-germane. Liderul tineretului AfD are legături strânse cu aripa de tineret a partidului Rusia Unită a lui Putin, mai spune sursa citată.