Un tweet enigmatic al lui Trump a făcut din *covfefe termenul cel mai căutat și discutat pe internet

Președintele american, Donald Trump, a postat marți seara pe Twitter, cu puțin înainte de miezul nopții, un cuvânt ciudat, ''covfefe'', care devenit foarte repede subiectul principal de conversație pe rețele de socializare, relatează AFP și DPA.



''Despite the negative press covfefe'' (În pofida presei negative covfefe), se putea citi pe pagina de Twitter a lui Donald Trump, aparent o referire la informațiile din presă pe care liderul american le-a ridiculizat adesea ca fiind "știri false", scrie DPA.

În plus față de fraza care părea trunchiată, ce înseamnă covfefe? Este un mesaj criptat pentru Vladimir Putin? Sau o greșeală de scriere? Glume și comentarii hilare au început să curgă și #covfefe a devenit rapid termenul cel mai căutat și discutat pe internet.





''Covfefe'' ar însemna ''Demisionez'', ridiculizează o falsă traducere Google din rusă în engleză. Unele comentarii de genul ''să sece covfefe'' ironizează promisiunea electorală a candidatului Trump, care a spus în campanie că va "seca mlaștina" corupției de la Washington.

Pentru a evita orice confuzie, Centrul de limba engleză al Regent's University din Londra a declarat: ''Pentru toți elevii noștri în limba engleză, putem confirma că covfefe nu este un cuvânt englezesc. Deocamdată'', scrie AFP.

Marți la ora 09.45 GMT, notoriul tweet, care a fost redistribuit de 120.000 de ori, a fost șters fără explicații, la aproximativ șase ore după ce a cucerit internetul, și un nou mesaj a fost postat: ''Who can figure out the true meaning of 'covfefe'??? Enjoy!' (Cine poate să înțeleagă adevăratul sens al "covfefe"??? Delectați-vă), a scris șeful Casei Albe pe contul său de Twitter.



Donald Trump este cunoscut pentru tweet-urile sale trimise la orice oră din zi sau din noapte, de la comentarii despre o performanță televizată a actorului Arnold Schwarzenegger până la ''deficitul comercial uriaș cu Germania''.



AGERPRES