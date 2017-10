Un vas sub pavilion moldovenesc a fost reținut în Norvegia, din cauza unor defecțiuni tehnice

Vasul "Stalvard", aflat sub pavilionul Republicii Moldova, a fost reținut săptămâna aceasta în Norvegia, din cauza unor defecțiuni tehnice. Vasul este vechi de 59 de ani, fiind construit în 1958, relatează INFOTAG.

Autoritățile norvegiene consideră că nava are mai multe defecțiuni tehnice care pun în pericol viața echipajului.

Nava de tip cargo a fost reţinută în portul norvegian Moșmon, în urma unui control de rutină efectuat la bord.

Vasul "Stalvard" și-a schimbat steagul de trei ori în ultimii opt ani, anterior navigând sub pavilion panamez și togolez. Compania care administrează ambarcațiunea este norvegiană, la fel ca și comandantul vasului.

Directorul Portului Giurgiulești, Victor An drușca, susține că ceilalți membri ai echipajului sunt cetățeni ucraineni și polonezi. El a menționat că dacă va mai fi înregistrat un incident cu implicarea acestei nave, ea va fi radiată din Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova.