Una dintre cele mai mari întreprinderi din Moldova şi-a sistat activitatea

Început de an dezastruos pentru una dintre cele mai mari întreprinderi ale statului, scoasă şi la privatizare anul trecut. Chiar la finele lunii decembrie 2016, Fabrica de sticlă din Chişinău şi-a sistat activitatea şi a trimis angajaţii în concediu pe cont propriu ca urmare a unei defecţiuni la instalaţii.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.