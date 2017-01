Una dintre consilierele numite de Donald Trump e acuzată de plagiat

Persoana pe care președintele ales Donald Trump a desemnat-o drept viitoarea directoare de comunicare a Consiliului pentru Securitate Națională, Monica Crowley, a devenit, sâmbătă, ținta unor acuzații de plagiat, relatează postul CNN, preluat de AFP.

Scriitoare și publicist colaborator pentru televiziunea de știri Fox News, Monica Crowley este autoarea unei cărți intitulate "What the (Bleep) Just Happened" care a fost publicată în 2012 și în care o jurnalistă CNN a descoperit peste 50 de pasaje copiate din articole de presă, din unele comentarii și chiar de pe Wikipedia. Crowley ar fi făcut modificări absolut minore paragrafelor în cauză, iar fragmentele copiate includ cifre, informații cu caracter istoric sau de ordin economic, indică sursa citată.

Echipa de tranziție a lui Donald Trump a transmis un comunicat în care îi ia apărarea Monicăi Crowley. "Orice tentativă de a o discredita pe Monica este doar un atac politic menit să distragă atenția de la adevăratele provocări cu care se confruntă țara", se arată în comunicatul în care nu se face nicio referire la acuzațiile de plagiat.





agerpres.ro