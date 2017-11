Unica noastră șansă: PUN-Băsescu / Declarație

Ca să nu înțelegi acest adevăr, trebuie să ai neapărat clarviziunea gânsacului babei Aniuta. Precizez: șansa celor sănătoși la minte care-și doresc cu adevărat Reîntregirea Țării-Mamă, nu reîntregirea rossiană, prin federalizare, a viitoarei gubernii, r. Moldova, cu toate actele în regulă.

Simt că nu-mi prea ajunge aer scriiind aceste rânduri. Punct de pornire mi-a fost televizorul meu de-o seamă cu bunica, Grundig, defect de câteva luni. De-aceea ascult, aproape seară de seară, emisiunea lui Ştefan Secăreanu la Vocea Basarabiei. Care mai transmite, din când în când, cântecu-mi Oraşul veşniciei Eminescu. Ca să pot plânge. Pentru Cernăuţiul adolescenţei mele, pierdut ireversibil.

Pe moderator îl cunosc – îmi venea să-l omor, pe timpuri, că nu se hotăra să se despartă de Iudoşca. Are promptitudine, e bine informat. Dar, cu emisiunile lui din ultima vreme, mă scârbeşte. Când o face pe echidistantul. Dar şi omul prost pricepe că-i joacă-n strună lui Mihai Ghimpu. Şi Partidului Liberal. Pentru care am votat şi eu, cu colegii mei bălţeni – îi îndemnam înfoiat rău s-o facă! Şi – atenţie, rogu-vă! – pentru care voi vota şi la alegerile parlamentare viitoare. Cu o condiţie: Mihai, cu garda-i ce nu i s-a împrăștiat și asta încă, să renunţe la utopii basarabene şi, cel mai imporant, la mofturi, ambiţii personale. Şi să sprijine pe toate căile Partidul Unităţii Naţionale. E, deocamdată, unica soluţie salvatoare a PL-ului său, unica şansă de a accede în viitorul parlament. Și Jana d'Arc a noastră, Maia (aliatul dânsei, cărui i-a scăzut catastrofal ratingul, n-o va face la sigur, că-l papă cei doi secundanţi barosani din spate), trebuie să-și îndemne și ea neapărat PAS-ul să facă un pas curajos, pentru a intra în curtea din ce în ce mai lărgită a PUN-ului, cu căpitanul Băsescu la timonă – să-i iertăm greșelile, rătăcirile vizavi de doleanțele unioniștilor noștri pe timpul când era Președinte. Dacă vrea să-și salveze formațiunea și democraţia în R. Moldova, aşa de paie cum încă e. În caz contrar, și prăbuşirea mişcării unioniste e iminentă. Ce nu-i poate conveni defel nici ei, că-i domnișoară cu creieri lucizi, nu? Pentru că vin la putere steliştii clovnului putinist, Dodon Kremlinovici. Și dacă nu-s miopi sadea cei din fruntea PUN, PL și PAS, trebuie să nu taie toate punțile spre PD, partidul-lance de guvernământ, care, diriguit de un cap creţ şi cu multă glagore şmecheră, şi care, hrănindu-şi ani mulţi haznaua statului cu euraşii UE, nu-şi mai poate permite să treacă în ţarcul oii sterpe euro-asiatice – ar trebui să-şi vâre-n cap asta şi cei mai mari sceptici şi antiplahotniuci.





M-au dezamăgit atacurile lui Ştefan la adresa ex-preşedintelui României, a cărui inimă bate în unison cu cea amărâtă a Basarabiei furate. Nu-s la curent cu referinţele lui Traian Băsescu la adresa lui M. Ghimpu şi PL. Ele nu mă interesează. Dacă chiar le şifonează un pic imaginea, în schimb, le face ambelor o reclamă enormă! Pentru că vin din partea lui Traian Băsescu! Care e șansa noastră, ultima, în fruntea unui partid capabil să absoarbe și partiduțele celelalte de dreapta din teatrul nostru politic plin cu măscărici și cu aventurieri gata să-l vândă pe tata, numai să se pricopseacă pe contul transpiraţiei câmpeneşti a ţăranului şi a muncitorului de la oraşe care se află la cheremul patronului corupt. Cât privește cetățenia moldovenească... Capul PD-ului trebuie să i-o redea, că-și face de râsul găinilor justiția. Ș-apoi, el e omul să se lase învins de un Durdon? Scuze pentru această neagreabilă greșeală ortografică.

Dragă Secăreanule, devotat cauzei noastre cum te-am ştiut dintotdeauna, cu erudiţia şi elocvenţa ce-ţi aparţin, convinge-i, rogu-te, pe patronii dumitale să nu folosiţi acest minunat şi atât de singurel post de radio unionist în scopuri înguste de partid, spre bucuria lichelelor noastre naţionale şi a urmaşilor scursurii de la Răsărit. Care, iată-i, la televiziunile ruseşti, în Piaţa unde am stat amândoi în genunchi ascultând Declaraţia de Independenţă, continuă să-şi bată joc de visul de Reîntregire a Neamului. Pregătiţi să ni-l stranguleze. Oricând. Dar, mai ales, când ne văd pe noi, suferinzii, dar şi rânzoşii băştinaşi, că ne săpăm groapa unul altuia.

Gheorghe Calamanciuc