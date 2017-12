Unul din cei mai mari operatori internaționali de tichete de masă își anunță prezența în R. Moldova

Grupul Up este un grup internațional, independent și solid care oferă servicii și produse adaptate piețelor locale, menite să îmbunătățească și să simplifice viața clienților săi: tichete și carduri de masă, cadouri, tichete sociale, aplicaţii mobile etc. în 19 țări. În luna octombrie 2017, grupul UP a deschis filiala sa în Republica Moldova și la moment finalizează procesul de licențiere. Începând cu anul 2018, compania își va demara activitatea cu primul produs - tichetul de masă, disponibil pe suport de hârtie și electronic.

Up Moldova a stabilit deja primele acorduri comerciale cu branduri naționale renumite, precum Linella, UniMarket, Nr.1, Andy’s Pizza, La Placinte, Fourchette, Mojito, Draft, Tucano, Pretzel, La Taifas etc. – aceștia fiind primii comercianți din Moldova care au intrat în rețeaua de acceptare a plăților cu tichete de masa a cumpărăturilor alimentare efectuate.

Decizia strategică de extindere a grupului Up pe piața autohtonă a fost motivată de promulgarea recentă a legii prin care angajatorii din Republica Moldova au dreptul să acorde salariaţilor săi o alocaţie individuală de hrană, pentru fiecare zi de muncă, sub formă de tichete de masă. Mai mult, în urma studiilor realizate în țările unde există o legislație care reglementează tichetul de masă, acesta a devenit cel mai dorit beneficiu pentru salariați. Tichetul de masă înseamnă pentru salariați, creșterea puterii de cumpărare, sprijin pentru achiziția de alimente, motivare crescută la locul de muncă și o alimentație de calitate mai bună. Totodată, pentru angajatori, principalele motive pentru care aleg să își motiveze salariații prin intermediul tichetelor de masă constau în optimizarea costurilor prin facilitățile fiscale și creșterea motivării angajaților, cu impact direct asupra competitivității companiei, a atragerii și retenției de personal.





În fiecare țară unde este prezent, grupul Up oferă produse și servicii adaptate pieței locale și cerințelor utilizatorilor și clienților. Grupul Up dezvoltă produse și servicii menite să îmbunătățească și să simplifice viața clienților săi. Mai multe detalii, aflați pe: www.upmoldova.md.

Grupul Up în cifre:

- 24,5 de milioane de beneficiari în întreaga lume

- 1,3 milioane de clienți

- 7,1 miliarde de euro, volum de emitere a produselor și serviciilor

- 445 milioane de euro cifra de afaceri

- 1 milion de comercianți parteneri în rețeaua Up

- 3396 de angajați colaboratori

- Nr°3 mondial pe piața tichetelor de servicii (pe suport electronic și hârtie)