UPDATE Concert Ariana Grande la Manchester, duminică, cu participarea altor staruri

Cântăreața americană Ariana Grande va susține duminică, la Manchester, un concert caritabil pentru omagierea victimelor atentatului de la 22 mai, în compania unei pleiade de staruri, printre care Katy Perry, Coldplay sau Justin Bieber, au anunțat marți organizatorii, citați de AFP și Reuters.

Pe afișul acestui concert excepțional de la 4 iunie, care a primit denumirea generică de "One love Manchester", figurează și Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That sau Niall Horan (One Direction).

Beneficiile acestui concert excepțional vor fi vărsate în fondul de urgență înființat pentru a-i ajuta pe rudele și apropiații victimelor acestui atac, comis luni, 22 mai, la finalul unui concert al Arianei Grande la Manchester Arena. Atentatul s-a soldat cu moartea a 22 de persoane și rănirea a 116 persoane.





Transmis în direct pe BBC, concertul va avea loc pe stadionul de cricket Emirates Old Trafford între orele 19.15 (18.15 GMT) și 22.15 (21.15 GMT). Biletele vor fi puse în vânzare începând de joi, iar persoanele care au asistat la concertul de la 22 mai vor putea să intre gratuit la spectacol.

"Muzica trebuie să ne vindece, să ne adune laolaltă, să ne facă fericiți", a declarat Ariana Grande, într-un mesaj difuzat pe rețelele de socializare.

"Iată ceea ce ea va continua să facă pentru noi. Vom continua să aducem un omagiu celor pe care i-am pierdut, apropiaților lor, fanilor mei și tuturor celor care au fost afectați de această tragedie. Vor fi în sufletul și în inima mea în fiecare zi și mă voi gândi la ei tot restul vieții mele", a adăugat ea.

Imediat după atac, agenții cântăreței în vârstă de 23 de ani au anunțat că ea își întrerupe turneul până la începutul lui iunie. Foarte afectată de atacul de la 22 mai, potrivit propriilor spuse și fotografiilor difuzate de numeroase media, Ariana Grande s-a întors a doua zi la Boca Raton (Florida), unde locuiește.

