UPDATE: Oleg Melniciuc a fost reținut!

Ziarul de Gardă a scris, în anul 2014, că mama lui Oleg Melniciuc deține câteva spații nelocative, în Chișinău, care ar valora în total 4 milioane de lei. Întrebat dacă nu cumva aceasta ar fi o formă de camuflare a proprietăților sale pentru a evita suspiciunile de îmbogățire ilicită, Oleg Melniciuc a răspuns: „Pe cine sunt scrise, aceluia aparţin. Ele nicidecum nu se vând. Dle, eu dacă aveam legătură cu ele, le cumpăram demult şi le înscriam pe mine. Casa am declarat-o. Lotul de pământ a fost al meu, primit de la Primăria Chişinău şi donat mamei. Aşa au fost nişte circumstanţe de familie, nişte datorii... Acum el se dă în arendă. Nu sunt la curent cu ce se întâmplă cu spaţiile locative. Ştiu doar că terenul se dă în arendă, se plăteşte arenda şi se achită impozite". Mama lui Oleg Melniciuc s-a ales, de asemenea, cu un apartament în blocul de pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica, destinat angajaților Judecătoriei Râșcani și celor ai Curții Constituționale. După ce inițial spunea că rudele sale au procurat apartamentele la preț de piață, ulterior, când Procuratura Anticorupție a pornit un proces penal pe acest caz, magistratul a declarat că mama sa a cumpărat apartamentul la care a renunțat judecătoarea Ludmila Ursu.

Copyright © 2006 - 2017 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

În martie 2014, Rusia a retras pentru două săptămâni 115 miliarde $ de la Federal Reserve Bank din New York, deoarece se temea de sancțiunile SUA din cauza anexării Crimeei, susține Reuters, citând o sursă din Trezoreria SUA.

Actualitate 27 Iunie 2017, ora: 15:19

Premierul britanic Theresa May este hotărâtă să îi urmărească pe terorişti pe Internet şi să le blocheze accesul. Ea le-a spus parlamentarilor de la Londra că are tot sprijinul aliaţilor europeni, pe motiv că toată lumea se confruntă cu aceeaşi ameninţare. Theresa May a...