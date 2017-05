Următorul film din seria „Pirații din Caraibe”, furat de pirații cibernetici

Următorul film din seria „Pirații din Caraibe” ar fi fost furat de hackeri, anunță The Hollywood Reporter, care citează o declarație a CEO-ului Disney Bob Iger. Potrivit acestuia pirații cibernetici amenință că vor publica online filmul dacă studioul nu plătește o răscumparare.

Deși Iger nu a dezvăluit despre ce film este vorba și nici despre ce sumă au cerut hackerii, Deadline.com scrie că este vorba de pelicula „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, ultima parte din franciza în care Johnny Depp joacă personajul principal și care ar trebui să aibă premiera în cinematografe pe 25 mai.



În urmă cu două săptămâni hackerul The Dark Overlord a publicat un mesaj online în care anunța că a reuşit să fure primele 10 episoade din cele 13 care compun următorul sezon al serialului „Orange Is The New Black” produs de Netflix și a cerut răscumpărare pentru a nu le publica online. După ce compania nu i-a plătit suma de bani cerută, hackerul „s-a răzbunat” şi a publicat episoadele pe o platformă specializată în partajarea de fişiere video.



sursa: digi24.ro