Usatîi nu este jenat de prietenia cu interlopii lui Karamalak

Iese „la suprafață” un nou membru al grupării Karamalak, implicat în activități cu caracter penal pe teritoriul Republicii Moldova.

Este vorba despre Gheorghe Nazaruc (printre ciraci- Jora) care in Rusia, e cetățean cu acte în regulă, pe numele Gheorghi Orlov. Jora ar fi fost emisarul de la Moscova al hoţului în lege Caramalac, care, în complicitate cu alţi trei oameni ai lui „Bulgaru” (printre care şi preşedintele Federaţiei de Judo), ar fi șantajat un om de afaceri moldovean. Jora a reușit să scape de oamenii legii de la Chișinău, nu însă și de o amendă pentru încălcări rutiere, în timp ce conducea fostul „Mercedes” al lui Renato Usatîi pe contrasensul unei străzi din Moscova.

La începutul lunii decembrie anul trecut (materialul poate fi consultat aici) inseram o ştire despre reţinerea preşedintelui Federaţiei de Judo din Moldova, Andrei Golban, "la pachete" cu un sportiv de performanţă şi un fost angajat al poliţiei, oameni ai lui Grigore Caramalac, alias Bulgaru, celebrul cap al nu mai puţin celebrei grupări criminale. Indivizii i-ar fi pretins unui om de afaceri - cetăţean al Republicii Moldova, cu activitate de întreprinzător la Moscova - 13 milioane de ruble (200 de mii de dolari).

Nu ştiam atunci că cei trei au fost "asistaţi" de emisarul lui Caramalac, zis Jora printre ciraci şi cunoscut, civil, drept Gheorghi Orlov dar şi ca Gheorghe Nazaruc. Am aflat - interesându-ne recent cum decurge ancheta - ce soartă are acest revoltător caz de estorcare. Nu ştim deocamdată cum a izbutit misteriosul Jora să scape atunci de oamenii legii din capitală, ştim însă că nu a reuşit să evite, la Moscova, o amendă pentru rulare pe contrasens la volanul unui "Mercedes'" aparţinând nu oricui, ci lui însuşi Renato Usatîi, preşedintele Partidului Nostru şi primar - "cu frecvenţă redusă"! - la Bălţi.





Care sunt, aşadar, amănuntele de care dispunem la această oră. În septembrie 2016, Grigore Caramalac l-a trimis pe Jora la Chișinău, ca să stoarcă verzişorii din victimă. Jora i-a dat întâlnire la un hotel. La întâlnire au luat parte și cei trei. Trimisul lui Caramalac, potrivit surselor noastre, a proferat ameninţări şi i-a dat cu şantajul.

Cei trei, după cum scriam, au fost reținuţi de ofițerii Direcției combaterea crimei organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Cât despre Jora, pare că s-ar şti destul de bine cu Usatîi, dacă ţinem cont de faptul că Moscova l-a văzut de mai multe ori la volanul uneia dintre maşinile de lux deţinute de Usatîi. Era în 25 iunie 2014 când Jora a fost sancționat contravențional de poliția moscovită pentru - ca să reamintim - conducerea pe contrasens a automobilului respectiv, un Mercedes Benz CL63 AMG (poză sibol) cu numărul de înmatriculare P226KE 777. Daţi un clic pe Net să vedeţi ce bolid impresionant e ăsta!

Ei, bine, cum comentează Usatîi - un politician, deci un om care subscrie prin definiţie şi implicit principiilor statului de drept - relaţia cu un interlop? Contrar aşteptărilor, senin, deşi nu fără o abia schiţată manevră de disociere (pe care, neavând deocamdată cum s-o verificăm, o luăm sub beneficiu de inventar):

„Da, îl cunosc pe acest om, încă din 1995. Dar asta nu înseamnă nimic. Cunosc şi alţi oameni de-ai lui Caramalac, ca şi pe dânsul. E şi normal: suntem vecini cu Grigore Caramalac care stă la 5 kilometri de mine. Am mai spus-o. Eu, Mercedesul despre care vorbiți, l-am cumpărat în 2009 și am circulat cu el vreun an și jumătate; pe urmă i l-am vândut lui Jora. Când era la mine, avea numărul de înmatriculare T521TTT 77. Eu am un principiu: mașina, pușca și nevasta nu le dau la nimeni. Am două mașini pe care le conduc șoferii, dar restul sunt mașini pe care le conduc doar eu”.

Alte legături cu Caramalac şi cu Jora Usatîi zice că nu are şi nici n-a avut. Luăm şi afirmaţia asta deocamdată sub beneficiu de inventar.

Revenind la gruparea condusă președintele Federației de Judo, amintim că, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General de Poliție, cei trei sunt membri ai organizației criminale conduse de Grigore Caramalac şi ar fi estorcat, prin șantaj, 13 milioane de ruble rusești (200.000 dolari).

Victima este un cetățean al Republicii Moldova, care activa în calitate de întreprinzător în orașul Moscova, Federația Rusă. În vara acestui an, persoana a început să fie șantajată de membrii grupării criminale pentru a reîntoarce o datorie inexistentă în valoare de 200.000 dolari SUA. În acest sens, partea vătămată a fost amenințată, în mod repetat, că nu va mai putea presta vreo activitate economică, că va avea de suferit fizic, el şi membrii familiei sale.

