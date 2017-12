Va candida fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, la Primăria Chișinăului?

Munteanu a vorbit despre candidatura sa la primăria Capitalei, într-un interviu pentru tribuna.md

„Eu am mai fost primar odată, încă la 26 ani. Cunosc cu exactitate această bucătărie, care nu se învață din cărți, care nu se citește în ziare și pe care nu poate să ți-o povestească nimeni. Văd acest lucru și simt acest lucru, mai ales în aceste zile în care Silvia Radu a fost înfiretată în funcția de Primar. I-au conferit toate puterile pe care le are astăzi PDM, resurse umane, financiare și iată că nu se descurcă, pentru că nu cunoaște această bucătărie. Există o deosebire foarte mare între ceea ce înseamnă domeniul public și domeniul privat. Eu am fost întotdeauna ostaș și am servit cetățeanul RM din funcțiile pe care le-am avut, și atunci când am fost la Primăria Floreni, și atunci când am fost în Parlament timp de 6 ani, dar și un an și 10 luni cât am fost ministru. În continuare voi fi dedicat acelor imperative care vor apărea în fața mea”, a precizat Munteanu.