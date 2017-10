Val de CUTREMURE, în noiembrie, în Vrancea?

Un pasionat de fenomene meteorologice a anunțat, pe Facebook, faptul că prima jumătate a lunii noiembrie situația poate fi favorabilă unor mișcări seismice, nu neapărat intense.

„In urma cu 2-3 ani am emis o ipoteza referitoare la influenta atmosferei asupra cutremurelor din Vrancea. Nu voi intra in detalii, este vorba de transferul momentului unghiular de torsiune prin vant, teoria e relativ ampla.

Bărbatul a emis o ipoteză în acest sens

Probabilitatea este mai mare cand dinamica atmosferei e crescuta, talveguri care se succed si vitezele vantului vor fi mai mari, cum se vede din imaginile alaturate. In prima jumatate a lunii noiembrie situatia va fi de asa natura incat poate fi favorabila unor miscari seismice, nu neaparat intense. In lista alaturata se vede cum acest an a fost linistit, astfel ca posibil sa se fi acumulat tensiuni.





MENTIUNE: aceasta postare nu are rol de avertisment, este doar o posibila confirmare a teoriei. In cazul in care vom avea chiar si un cutremur de sa zicem 5,5 grade pe scara Richter in perioada mentionata, lucrurile vor deveni clare…cel putin pt mine”,

a scris Robert Alex pe Facebook.

Un alt pasionat de acest domeniu îl contrazice pe Robert Alex: “Eu aș corela cu precipitațiile abundente. E de făcut un studiu și aici”, a spus acesta.