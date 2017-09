Veste IMENSĂ pentru românii din Marea Britanie: Ce a anunţat un important ministru englez

Românii din Marea Britanie "nu ar trebui să fie deloc îngrijorați" în legătură cu situația lor după Brexit, deoarece "sunt membri extrem de valoroși ai societății noastre" și "am fi nebuni să îi lăsăm să plece înapoi în România", iar, după ieșirea din blocul comunitar, Regatul Unit va rămâne deschis pentru persoanele "cu talent, ambiție și hotărâre", dar își va controla singur sistemul de imigrație, a declarat marți, într-un interviu pentru Agerpres, ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, aflat într-o scurtă vizită la București.

„Nu cred că ar trebui să fie deloc îngrijorați. Nu ar trebui să își facă griji, deoarece sunt membri extrem de valoroși ai societății noastre. Îi iubim. Au o contribuție uriașă la economia Regatului Unit, la cultura britanică", a spus șeful diplomației britanice, ca răspuns la o întrebare despre cât de îngrijorați ar trebui să fie românii care locuiesc și lucrează în Marea Britanie după Brexit.

Citește și: Vestea care va bucura milioane de șoferi: Ce ordonanță a aprobat, astăzi, Senatul





"Am fost primar al Londrei. Când mergi prin Londra, vezi o mulțime de magazine românești, români care lucrează în toate domeniile. Credem că sunt jumătate de milion de români în Regatul Unit. Am fi nebuni să îi lăsăm să plece înapoi în România. Vrem să îi păstrăm, vrem să ne asigurăm că se simt în siguranță și că drepturile lor sunt protejate", a declarat Boris Johnson.

"Nu am mai fost în România de mulți ani. Dar mă bucur foarte mult să fiu aici. Mă aflu aici pentru că am vrut să vin direct de la discursul de la Florența al prim-ministrului (Theresa May — n.r.), în care a explicat ce vrea să facă. După Brexit, vrem să protejăm drepturile românilor în Marea Britanie. Să garantăm aceste drepturi. Și să ne asigurăm că sunt garantate de instanțele din Regatul Unit. Însă aceste instanțe vor putea de asemenea să fie atente la jurisprudența, la dreptul Curții Europene de Justiție. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că cetățenii români din Regatul Unit se simt în siguranță", a adăugat el.

Boris Johnson a mai spus că Marea Britanie nu se va închide după Brexit pentru "oamenii cu talent, ambiție și hotărâre", dar că ea va fi cea care își va controla sistemul de imigrație, nu Bruxellesul. "M-am ocupat de cel mai divers oraș din lume. Cred că erau 300 de limbi care se vorbeau pe străzile Londrei, inclusiv româna, bineînțeles. A fost un avantaj economic uriaș. A dus la inovație, la industrii noi dinamice, cum ar fi tehnologie, media, modă, orice. Asta înseamnă economia Marii Britanii. Nu ne vom închide. Dacă oameni cu talent, ambiție și hotărâre vor să vină, vom continua să fim deschiși. Dar vom avea un sistem pe care noi îl controlăm, nu Bruxellesul. Asta este diferența. Ne vom ocupa singuri de sistemul nostru de imigrație", a atras atenția șeful diplomației britanice.

Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a avut luni o întrevedere cu șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, în contextul unui mini-turneu pe care îl efectuează în aceste zile la Praga, București și Bratislava, după discursul de vineri, de la Florența, al premierului Theresa May privind Brexit-ul.