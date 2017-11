Veste proastă pentru gazoductul rusesc „Power of Siberia”. China mizează tot mai mult pe gaze de șist

Gazprom a majorat bugetul proiectului de gazoduct „Power of Siberia” pentru anul 2017 de la 911 miliarde ruble (15,6 miliarde $) la 1,1 trilioane de ruble (18,8 miliarde $). Dar majorarea finanțării cu încă 3 miliarde $ pare să fie la fel de irațională ca și conducta „Power of Siberia” in sine, despre care până și China crede că este un proiect nefezabil, motiv pentru care nu se grăbește să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului, sustine expertul Alexand Kovalenko, potrivit site-ului InformSoprotivlenie (IS), scrie paginaderusia.ro



Dar această generozitate mai înseamnă ceva. Rusia se îndepărtează ușor-ușor de proiectul său european – Nord Stream-2, a carui probabilitate de înghetare creste vertiginos dupa adoptarea noului pachet de sancțiuni in SUA.

Trebuie amintit că livrările de gaze prin conducta „Forța Siberiei” urmau să înceapă conform unor calcule preliminare în 2018, dar data lansării a fost amânată până în 2019. Mai târziu, această dată a fost schimbata pentru anul 2021.





Între timp, China a declansat o adevarata „revolutie a gazelor de sist”, cu rezerve dovedite de 21,8 trilioane de metri cubi.

Conform planurilor Beijingului, până în 2020, China trebuie să realizeze o producție de 30 de miliarde de metri cubi de gaz de șist pe an. Până în 2030, guvernul chinez dorește să atingă un pafon de productei de 80-100 miliarde de metri cubi/an. Apropo, anul trecut, China a extras prin metoda de fracturare hidraulica un volum de 7,9 miliarde mc, în crestere cu 76% fata de 2015.

Prin urmare, în 2020, cand livrările pe scară largă prin „Forța Siberiei” nici macar nu vor fi incepute, China va produce 30 de miliarde de metri cubi de gaz de șist pe an.

Între timp, capacitatea maximă a „Forței Siberiei” este de …30 de miliarde de metri cubi pe an. Este oare o coincidenta? Se pare că cineva a la Moscova a gresit calculele.