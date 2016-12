Viceministrul Justiției: Dodon este mai slab ca un student mediocru de la facultatea de drept

Viceministrul Justiției Nicolae Eșanu a comentat pe rețeaua de socializare facebook.com o „inițiativa legislativă” propusă de Igor Dodon.

”In legatura cu initiativa Presedintelui privind abrogarea celebrei legi 235 constat printre altele ca - a) nu au fost respectate regulile prin transparenta procesului decizional (eventuala referinta la faptul ca si Guvernul nu exceleaza la acest capital desigur ca pare credibila pentru sustinatori dar suna ridicol din partea cuiva care pretinde sa guverneze mai bine, mai ales in conditiile in care Parlamentul este in vacanta si initiativa oricum o sa se prafuiasca prin sertare o perioada destul de lunga); b) nu tine cont de faptul ca abrogarea unei legi nu repune in vigoare legile abrogate anterior si nici nu inlatura efectele juridice deja produse sub imperiul legii abrogate, fapte cunoscute chiar si de studentii mediocri de la facultatea de drept”, a comentat Nicoale Eșanu.



