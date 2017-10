Vicepreședintele Platformei DA Alexandru Slusari nu îi poate ierta Maiei Sandu că l-a adus pe Andrei Năstase la rating de 1%

Noi scântei în relația dintre cele 2 partide de opoziție, PPDA și PAS, declarate partenere. Vicepreședintele Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr” Alexandru Slusari nu le poate ierta colegilor din Partidul Acțiune și Solidaritate că l-au forțat pe șeful său, Andrei Năstase, să cedeze funcția de candidat unic al opoziției la alegerile prezidențiale. Acesta îi acuză de orgoliu și egoism. Mai mult, Slusari afirmă că desemnarea Maiei Sandu a fost făcută în baza unor sondaje trucate și contestă popularitatea liderului PAS.



„Pe 4 martie Andrei Năstase şi-a dat cuvântul că va face tot posibilul ca să fie desemnat candidat unic. Negocierele au continuat pe palierul proeuropean. Acest proces s-a tărăgănat foarte mult şi nu din vina noastră. A mers nu aşa cum am fi dorit. Guvernarea a folosit toate metodele mârşave împotriva celui mai nedorit candidat. A fost o campanie mediatică fără precedent de denigrare a lui Andrei Năstase. Au fost trucate sondajele, care, cu părere de rău, au rămas drept unicul criteriu pentru identificarea candidatului comun. Chiar şi în aceste condiţii, în sondaje, diferenţa dintre cei doi candidaţi a fost în limita marjei de eroare. Reieşind din toate cele expuse mai sus, noi nu am avut niciun motiv pentru ca să retragem candidatul nostru, cu excepţia cuvântului vociferat public. Platforma DA este un partid care foarte mult ţine la oameni şi la angajamentele asumate faţă de ei. Noi am venit în politică în perioada când ţara a ajuns în pragul unei catastrofe naţionale. În asemenea situaţie nu ar trebui să rămână loc pentru orgoliu şi egoism”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de facebook.

Nu este prima dată când Slusari atacă PAS și pe liderul acesteia, Maia Sandu. În plină campanie pentru prezidențiale, el a numit-o ”oaie” pentru că nu a dorit să cedeze în fața lui Năstase. Mai mult, vicepreședintele Platformei DA a acuzat-o pe liderul PAS că ar face jocul președintelui PDM, Vlad Plahotniuc.





Reamintim că relațiile dintre cele 2 partide de opoziție au devenit, în ultima perioadă, tot mai încordate. Andrei Năstase nu a dorit să se solidarizeze cu Maia Sandu și nu a susținut denunțul acesteia contra președintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Anterior presa a mai remarcat momente similare, când instituțiile media controlate de nașul lui Năstase, oligarhul Victor Țopa, au criticat-o pe Maia Sandu în articolele publicate.

Aceste tensiuni au devenit mai evidente după publicarea unui sondaj al IDIS-Viitorul, în care se arată că Platforma DA nu are șanse de accedere în Parlament, iar liderul acesteia, Andrei Năstase, a ajuns la un rating de 1%.



Timpul.md