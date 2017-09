Vicepremierul României suspectată de corupție

Vicepremierul Sevil Shhaideh s-a prezentat, vineri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. La ieşire, al doilea om din Guvern a declarat că are calitatea de suspect, fără a preciza dosarul de corupţie în care este anchetată

„Am fost chemată, solicitată. Am fost informată asupra calităţii procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitate de suspect şi mai multe nu vă pot declara fiind o anchetă penală în curs. În acest moment,mi s-a adus la cunoştinţă această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am. O să analizez împreună cu avocatul documentele şi pentru ce sunt acuzată", a declarat vicepremierul Sevil Shhaideh, la ieşirea de la sediul DNA.

Shhaideh a refuzat să precizeze dosarul în care a fost chemată şi în care are calitatea de suspect.





Vicepremierul Sevil Shhaideh a ajuns, vineri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie unde a stat aproximativ 30 de minute.

Întrebată la intrare, în ce calitate a fost chemată, aceasta a refuzat să dea un răspuns, susţinînd că va vedea în momentul în care va ajunge în faţa procurorilor.

La intrarea la audieri, Shhaideh a fost nevoită să aştepte la coadă pentru a putea ajunge la filtrul din sediul central DNA.

În ultima săptămână, au fost audiaţi la DNA foştii premieri Victor Ponta şi Sorin Grindeanu, însă aceştia nu au precizat dosarul în care au fost chemaţi să dea explicaţii.

Mediafax.ro