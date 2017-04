VIDEO | Procuratura a făcut publice înregistrări video cu ministrul Transporturilor: Comisioanele se ridică până la 400.000 de euro

Procuratura Anticorupție a făcut publice vineri, 28 aprilie, mai multe înregistrări video care demonstrează implicarea ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în scheme de contractare a unor subantreprenori pentru efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor.

În una dintre aceste înregistrări, ministrul dictează unei persoane niște numere de telefon ale administratorilor unei companii de construcții care urmează să fie angajată în calitate de subantreprenor la reparația drumului național R6 M1 - Ialoveni. Iurie Chirinciuc îl avertizează pe interlocutorul său, care pare să reprezinte compania bulgară Patstroy JSC, cea care a câștigat licitația de efectuare a lucrărilor de reparație, că dacă nu va repara drumul va fi inclus în lista neagră și va primi interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, scrie anticoruptie.md.

Într-o altă înregistrare video, persoana care apare în primul video alături de ministru discută cu alți doi bărbați, care par să fie oameni de afaceri, despre comisioanele neoficiale care urmează să fie achitate - 5% ministrului și 1% Administrației de Stat a Drumurilor. Exprimate în bani, sumele comisioanelor se ridică până la 400.000 de euro și 80.000 de euro.









În cadrul unui briefing de presă, Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, a oferit mai multe detalii despre învinuirile care îi sunt aduse lui Iurie Chirinciuc. Procurorul a explicat că ministrul este vizat în patru dosare penale. „Un capăt de acuzare se referă la acțiuni de corupere pasivă admise de factorii de răspundere din cadrul Ministerului Transportului, împreună cu anumiți agenți economici pentru a întreprinde presiuni asupra unor companii ca acestea să renunțe la contracte de subantrepriză, contra unor procente din valoarea contractului. În cazul ministrului, era vorba de 5%, în cazul șefului Administrației de Stat a Drumurilor, era vorba despre un procent”, a precizat Viorel Morari. Un alt capăt de acuzare se referă la abuzul de serviciu în legătură cu construcția unui drum din raionul Ungheni către un agent economic care era afiliat ministrului. Centrul de Investigații Jurnalistice a scris anterior despre acest caz. Al treilea capăt de acuzare se referă la extragerea zăcămintelor minerale din localitățile Gherman, Ghindești, Pârlița.

Deocamdată, persoanelor reținute joi, 27 aprilie, le-a fost înaintată acuzarea doar pentru corupere pasivă pentru că pe celelalte capete de acuzare nu au fost acumulate suficiente probe care ar demonstra temeiul punerii sub învinuire.

Morari a precizat pentru presă că acțiunile de urmărire penală au durat o perioadă mai lungă, iar acum s-a decis efectuarea perchezițiilor după ce s-a constatat că tehnica specială amplasată în biroul ministrului a fost sustrasă. Pe acest caz, de asemenea urmează să fie pornit un dosar penal.

Tot vineri, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a criticat în termeni duri acțiunile procurorilor îndreptate împotriva ministrului Transporturilor. Potrivit deputatului, CNA încearcă să denigreze Partidul Liberal, iar prin reținerea ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor se încearcă manipularea societății.

„Nu comentez orice declarație provenită de la un politician. Politicianul are drept scop ridicarea raitingului său și diminuarea raitingului oponentului. Procurorul are drept scop întreprinderea măsurilor pentru cercetarea sub toate aspectele, complet și obiectiv a circumstanțelor cazului. Avem obligația să administrăm probe ce demonstrează vinovăția sau nevinovăția unor persoane. Circumstanțe agravante sau atenuante”, a reacționat Viorel Morari.