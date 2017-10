VIDEO // ATAC ARMAT în Las Vegas! Bilanțul victimelor, în continuă creștere. Un suspect a fost împușcat de polițiști

Atac armat în Las Vegas. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite după ce unul sau mai mulți atacatori au deschis focul în mulțimea adunată la un festival de muzică country.

UPDATE 10.04: Un suspect ar fi fost împușcat de polițiști.

UPDATE ora 10:00. Aeroportul din Las Vegas a fost închis în urma atacului armat.

UPDATE ora 9:48. Poliția transmite că cel puțin un agresor a deschis focul în timpul concertului. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte cel puțin 20 au fost rănite.

Polițiștii din Las Vegas au intervenit în zona cazinoului Mandalay, unde s-a deschis focul în timpul unui festivalului de muzică country Route 91 Harvest Festival.





Imaginile filmate arată cum sute de persoanese adăpostesc din calea gloanțelor. În înregistrări se aud și focuri de mitralieră.

Până în acest moment nu există informații cu privire la numărul victimelor. Mai multe persoane rănite de gloanțe au fost transportate la University Medical Center din Las Vegas, potrivit purtătorului de cuvânt al unității medale, transmite CNN.

Bryan Heifner, martor la atac, a declarat pentru CNN că se afla într-o cameră de hotel, peste drum de hotelul-cazinou Mandalay Bay, când a auzit focurile de armă.

”Am auzit focurile de armă, atât de multe focuri de armă. Inițial am crezut că sunt frânele unei mașini, dar am coborât și am văzut cum oamenii fug în toate părțile și își caută rudele. M-am întors de urgență în camera mea, am încuiat ușa și am stins luminile”, a povestit Bryan Heifner.





TERROR IN VEGAS: Mass shooting attack at music festival at Mandalay Bay. Reports of multiple casualties. Police confirmed they were responding to “reports of an active shooter” at or around the casino. pic.twitter.com/2CA5C1lpTj — Behind The News (@Behind__News) 2 octombrie 2017