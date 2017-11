VIDEO // „Doar și-au strâns mânile și au zâmbit” – Putin și Trump s-au salutat la ceremonia pozei de grup de la summit-ul APEC

La summitul APEC din Vietnam a avut loc a doua întâlnire a președintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american Donald Trump. Cei doi au fiost puși de oragnizatori alături la ceremonia „fotografiei de grup” de la eveniment, scrie paginaderusia.ro.

Trump s-a apropiat de Putin, care stătea deja pe locul spre care a fost condus de organizatori. Liderii s-au salutat – timp de câteva secunde au zâmbit și și-au strâns mâinile. Momentul a fost inregistat de camere.

Potrivit tradiției summiturilor APEC, fotografierea liderilor și a soților lor a avut loc în costumul național al țării gazda. Șefilor delegațiilor le-au fost oferite cămăși albastre tradiționale cu talie largă.

Soțiile liderilor au avut o libertatea mai mare în alegerea costumației.

După ceremonia de fotografiere, șefii de stat s-au îndreptat la recepție, dar oragnizatorii au așezate șase persoane între lierul rus și cel american.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a confirmat că Putin și Trump nu au vorbit încă pe marginea summitului APEC, ci că doar s-au salutat la ceremonia de fotografiere.

