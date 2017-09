VIDEO / Imaginile DEZASTRULUI: Uraganul Maria a devastat Dominica și se îndreaptă spre două celebre insule. Momentul prăbușirii unui bloc

Uraganul Maria, al doilea uragan de intensitate maximă care afectează Caraibele luna aceasta, a provocat moartea cel puţin unei persoane în Guadalupe şi ameninţă Insulele Virgine şi Puerto Rico, după ce a devastat mica insula Dominica, relatează Reuters.

Maria, un uragan de categorie 5, pe scara cu cinci nivele Saffir-Simpson, se află în estul Caraibelor, la aproximativ 190 de kilometri sud-est de St Croix, în Insulele Virgine americane. Furtuna este însoţită de vânt cu viteza de până la 280 de kilometri pe oră, potrivit Centrului Naţional pentru Uragan din SUA. Uraganul “potenţial catastrofal” ar urma să ajungă în Puerto Rico miercuri. Este prea devreme pentru a stabili dacă va ameninţa zona continentală a SUA, în deplasarea sa către nord.

Înregistrările video publicate pe reţelele de socializare au prezentat violenţa zguduiturilor, prăbuşiri de imobile şi chiar o puternică explozie într-o clădire. Imagini publicate de turiştii care navigau în Xochimilco, o zonă lacustră la sud de Ciudad de Mexico, arată formarea unor valuri deosebit de puternice, care au zguduit ambarcaţiunile aflate pe acele canale, de obicei cu ape foarte liniştite.

Un utilizator Twitter a publicat pe rețeaua socială momentul în care un bloc de locuințe se prăbușește sub privirile șocante ale trecătorilor.

“Vântul a luat acoperişurile aproape tuturor persoanelor cu care am discutat sau cu care am intrat în contact”, a scris Skerrit pe Facebook, notând că propria sa reşedinţă a fos afectată. El a subliniat că se concentreazăă în present pe salvarea oamenilor care ar putea fi blocaţi şi pe asigurarea asistenţei medicale pentru răniţi.

TwitterVideo: RT GadiNBC: Starting to see the first of the outer bands of #HurricaneMaria in #PuertoRico pic.twitter.com/bq98fmhnWO