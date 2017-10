VIDEO / Momentul înfricoșător în care pasagerii unui avion și-au luat adio unii de la alții. Aeronava a căzut în gol peste 6.000 de metri

Pasagerii unui avion care a căzut în gol 6.000 de metri și-au luat rămas bun unii de la alții și au trimis mesaje de adio pentru familiile lor.

Aeronava companiei AirAsia care decolase din Perth și se îndrepta către Bali, a fost forțată să se întoarcă din cauza unor probleme tehnice, duminică dimineață. Avionul a căzut peste 6.000 de metri în gol după ce a pierdut presiune, potrivit telegraph.co.uk.

Căderea în gol a fost trăită la intensitate maximă de 145 de pasageri care și-au luat adio unii de la ceilalți. Unii dintre ei au apucat să trimită mesaje familiei.

„Mi-am luat telefonul și am trimis un mesaj familiei sperând să-l primească. Ne luam adio unii de la alții. A fost foarte supărător”, spune o pasageră.

Un alt pasager descrie cum membrii echipajului au intrat de asemenea în panică: „Nivelul de panică era foarte mare din cauza comportamentului staff-ului. Ei țipau și plângeau”.

Aeronava este verificată de ingineri pentru a afla cauza căderii bruște a avionului. Compania aeriană Air Asia a transmis: „Siguranța pasagerilor este prioritară pentru noi. Air Asia Indonezia regretă incidentul neplăcut”.

Un videoclip apărut pe Twitter surprinde doi pasageri în timpul zborului de coșmar. Aceștia se îmbrățișează speriați.

A Bali-bound flight has been forced back to Perth after losing cabin pressure. pic.twitter.com/E6ENGBr1og