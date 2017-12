VIDEO / Proteste în lumea musulmană împotriva deciziei lui Donald Trump cu privire la Ierusalim, zeci de mii de protestatari au ieșit pe străzi

Zeci de mii de persoane au manifestat vineri, in mai multe tari arabe si musulmane, in semn de protest fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza News.ro citand agentia AFP.

Niciun incident violent nu a fost raportat in cadrul manifestatiilor, care au avut loc dupa rugaciunea saptamanala musulmana, insa mobilizarea parea mai putin importanta decat se astepta in urma unui anunt care a provocat furie si condamnari in intreaga lume.

In schimb, in Teritoriile palestiniene, ciocniri violente au izbucnit intre manifestanti si soldati israelieni, soldate cu moartea a cel putin un palestinian.





In Iordania - alaturi de Egipt singurele tari arabe care au semnat pacea cu Israelul in 1994 - aproximativ 20.000 de persoane au manifestat la Amman si in alte orase, strigand "Ierusalimul este capitala Palestinei", potrivit unor corespondenti AFP la fata locului.

Protestatarii au agitat pancarte cu steagul israelian si american impreuna cu mesajul "La dracu!". Ei au indemnat la inchiderea Ambasadei Statelor Unite si au ars steaguri ale Israelului si Statelor Unite.

Regele Iordaniei a efectuat vineri o vizita in Turcia.

La Cairo, sute de credinciosi, inconjurati de politisti antirevolta, au manifestat la Moscheea Al-Azhar.

"Ne vom sacrifica sufletul si sangele pentru tine, Al-Aqsa", pe Esplanada Moscheilor, la Ierusalim, au scandat manifestantii, dintre care unii au ars steaguri americane si israeliene.

"Ierusalimul este islamic si arab", a declarat Abbas Shuman, adjunctul marelui imam de la Al-Azhar, in predica sa. In pofida faptului ca a condamnat anuntul lui Trump, el a subliniat ca "nu este momentul protestelor, ci al deciziilor".

In Liban, mii de membri ai partidelor islamiste si de stanga, dar si palestinieni au organizat un mars la Beirut.

Unii au purtat fotografii cu Trump si steagul american barate cu un mare "X" rosu.

Manifestatii au avut loc, de asemenea, in trei dintre cele 12 tabere de refugiati palestinieni din Liban - Baddaoui, Borj-Barajne (Beirut) si Ain Heloue (sud).

"Ierusalimul este si al nostru"

In Siria vecina, in pofida razboiului, sirieni si palestinieni au manifestat impotriva deciziei lui Trump.

La Bagdad, sute de irakieni au manifestat in cartierul Sadr, agitand pancarte pe care se putea citi mesajul "Ierusalimul este al nostru" si "Ierusalimul le apartine arabilor". Si aici ei au ars steaguri israeliene siamericane.

De cealalta parte a frontierei, in Iran, mii de persoane au manifestat la Teheran si in alte orase impotriva Israelului si Statelor Unite.

Ele au scandat "Moarte Americii!" si "Moarte Israelului!", iar unii au ars steaguri americane si israeliene.

"Al-Qods (Ierusalimul) este al nostru", "Vom ramane in picioare pana la aneantizarea Israelului", se putea citi pe banderole.

In afara Orientului Mijlociu, mii de persoane aumanifestat la Istanbul, agitand pancarte care proclamau "Ierusalimul este onoarea noastra", "Jos America, jos Israelul!".

Sute de persoane au protestat, de asemenea, in Afganistan. Cateva zeci dintre ele au incercat sa marsaluiasca spre Ambasada Statelor Unite, insa au fost rapid intoarse din drum.

In Pakistanul vecin, manifestanti au iesit, de asemenea, in strada pentru a denunta decizia americana.

In Maysia si in Indonezia, protestatari au denuntat o "palma" data lumii musulmane.

Aproximativ 5.000 de manifestanti au defilat la Kuala Lumpur, strigand "Nu va atingeti de Ierusalim!" sau "Dati-l jos pe Trump!".

In Indonezia, un arhipelag care se invecineaza cu Malaysia si tara musulmana cel mai dens populata din lume, cateva sute de persoane au manifestat in fata Ambasadei Statelor Unite la Jakarta, agitand banderoale cu mesaje ca "Nu lui Trump".

Sursa: Hotnews.ro