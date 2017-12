VIDEO / Semnificația zâmbetului în cultura americană

V-ati intrebat vreodata de ce zambesc americanii atat de des? In unele tari oamenii sunt reticenti in privinta celor ce isi exprima cu usurinta buna dispozitie. Spre exemplu, in Rusia persoanele care zambesc fara un motiv aparent sunt considerate ignorante, scrie theatlantic.com.



Exista o serie de cercetari, efectuate pe aceasta tema, ce explica astfel de diferente de la o cultura la alta: tarile ce au un numar mare de imigranti comunicarea de baza este cea nonverbala.

Cu alte cuvinte, atunci cand te afli printre straini, este uman sa zambesti mai mult pentru a construi un nivel de incredere si cooperare cu cei din jur, avand in vedere ca nu vorbesc cu totii aceeasi limba.





In materialul video de mai jos, realizat de editorii video The Atlantic, vedem care este semnificatia zambetului in cultura americana.

Sursa: Hotnews.ro