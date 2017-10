VIDEO / Un protestatar a aruncat cu steguleţe ale Rusiei în Donald Trump

Incident în Congresul american, în prezenţa preşedintelui Donald Trump. Un protestatar a aruncat steaguri ale Rusiei spre liderul de la Casa Albă, scrie digi24.ro

Protestatarul, membru al unei organizaţii neguvernamentale, a reuşit să se apropie la câţiva metri de Donald Trump, care era însoţit de liderul majorităţii republicane, şi a aruncat mai multe steaguri ale Rusiei spre preşedintele american.

Donald Trump nu a părut afectat de incident şi şi-a continuat drumul pe culoarul Congresului. Forţele de ordine au intervenit şi l-au scos pe pe protestatar din clădirea Congresului.

Protester tosses Russian flags at Pres. Trump as he arrives at Senate GOP luncheon, yelling "Trump is treason!" pic.twitter.com/tozCgnryCy