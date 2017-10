VIDEO. A fi sau a nu fi limba română în Legea Supremă? Curtea Constituțională decide astăzi!

Astazi Curtea Constitutionala va pronunta avizul asupra initiativei a 35 de deputati privind inlocuirea sintagmei limba moldoveneasca cu limba romana in Legea Suprema, scrie protv.md

La initiativa liberal-democratilor, un grup de deputati vrea sa modifice articolul 13 din Constitutie. Proiectul pentru care au semnat 34 de parlamentari prevede inlocuirea sintagmei limba moldoveneasca cu limba romana. Insa pentru a fi inregistrat in legislativ este nevoie si de avizul Curtii Constitutionale, care va fi pronuntat astazi.

Desi in Constitutia Republicii Moldova scrie ca limba de stat este moldoveneasca, totusi in 2013, Curtea Constitutionala a stabilita ca oficial vorbim limba romana, pentru ca asa scrie in Declaratia de Independenta, document superior celorlalte.