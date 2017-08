VIDEO. Donald Trump nu poate face diferența între două jurnaliste blonde

La finalul conferinței de presă de după întâlnirea cu Sauli Niinisto cei doi au acceptat să răspundă câtorva întrebări venite din partea jurnaliștilor, iar Donald Trump s-a „remarcat” din nou: la finalul sesiunii de întrebări Trump l-a invitat pe președintele finlandez să mai accepte o întrebare și să aleagă un jurnalist. „Din nou? O să alegeți aceeași jurnalistă?”, a întrebat Trump după ce Niinisto a indicat alegerea făcută, fără să își dea seama că omologul său alesese o altă jurnalistă.

.@POTUS: "Again? You're going to give her…the same one?"@niinisto: "No. She's not the same lady…They are sitting side-by-side." pic.twitter.com/loe7JI5DSS