Uraganul Irma a fost avansat din nou la categoria 4 în timp ce se apropie de statul american Florida Keys, a anunţat duminică Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA, informează AFP.





New tornado warnings are up in south Florida, and a series of tornadoes and waterspouts were reported overnight https://t.co/ycQYljrxwF pic.twitter.com/ZE1wIgMztg