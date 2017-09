VIDEO: Această doamnă româncă stabilită de trei luni în Italia nu mai „parlare” limba română! Râzi cu lacrimi când o auzi cum vorbește!

Limba română ajunge uneori să le dea mari bătăi de cap românilor plecaţi la muncă peste graniţe. Ca exemplu o avem pe această ” româncă ” care încearcă să poarte o conversație combinând limba italiană cu româna, dar nu reușește să se exprime în niciuna. Nici nu știu ce să fac la acest clip, să plâng sau să râd?



„Se intampla foarte des sa auzim prin mijloacele de transport in comun persoane care vorbesc o limba amestecata de romana cu italiana, spaniola sau engleza. Cu siguranta aceste persoane nu au mai mult de 2-3 luni de cand sunt plecate in strainatate, dar pentru ca nu stapaneau nici in tara foarte bine limba materna, bineinteles ca in momentul in care vor auzi si alte limbi straine in capul lor va fi un mare terci!”, spune autorul clipului.





Limba română ajunge uneori să le dea mari bătăi de cap românilor plecaţi la muncă peste graniţe. Mărturie stă o româncă filmată de un conaţional într-un mijloc de transport în Italia. Femeia discută la telefon cu o prietenă şi vorbeşte jumătate în limba maternă, jumătate în italiană.