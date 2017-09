VIDEO de la ATACUL din Moscova. Un elev a venit la lecții înarmat cu un topor

Atac armat la o școală din apropiere de Moscova. Un elev și-a atacat profesorul cu un topor, iar apoi a deschis focul în interiorul clasei. Patru persoane, trei elevi și profesorul, au fost răniți în urma atacului. Totodată, alți elevi au suferit răni ușoare în momentele de panică ulterioare, relatează Russia Today.

Acest incident a avut loc într-o şcoală din localitatea Ivanteevka, situată la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Moscova.

„Un elev de 15 ani a atacat profesorara de informatică cu un topor de bucătărie și a lovit-o în zona capului. Apoi, elevul a aprins mai multe grenade fumigene și a tras cu o armă cu aer comprimat”, a afirmat un oficial rus.

Cel puțin patru persoane, trei elevi și profesoara, au fost rănite în urma atacului. Totodată, elevul a fost reținut, fiind acum audiat. Autoritățile urmează să stabilească motivul atacului. De asemenea, şcoala a fost închisă pentru restul zilei.

Students jumped from the second floor after a student opened fire in #Ivanteevka School in Moscow region pic.twitter.com/S8AT4XWSdx