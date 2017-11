VIDEO: Pavel Păduraru a dezvăluit cine a furat MILIARDUL. Romanul „Moartea lui Igor Alexandrovici”, lansat la București

Jurnalistului și scriitorului Pavel Păduraru și-a lansat aseară, 23 noiembrie, la București ultimul său roman „Moartea lui Igor Alexandrovici”.

„Moartea lui Igor Alexandrovici” este un roman din care, după cum promitea autorul, vom afla unde anume s-a pierdut miliardul furat. Totuși, subiectul principal al cărții este concentrat pe efectele asupra mentalității și spiritualității umane produse de minciună.

Lansarea romanului „Moartea lui Igor Alexandrovici” a avut loc pe 23 noiembrie, în clubul Londophone din Bucuresti, Evenimentul a fost moderat de Cosmin Perta, iar invitați speciali au fost Dumitru Crudu, Vasile Ernu, Mitos Micleușanu și Alexandru Păduraru.





În cadrul lansării autorul a specificat că a scris această carte mai bine de 10 ani și că spre deosebire de romanul Karlik, care a fost scris dintr-o răsuflare, „Moartea lui Igor Alexandrovici” i-a cam dat bătăi de cap. „Mulți știu că eu sunt născut într-o familie evlavioasă. Tatăl meu a fost preot persecutat de regimul totalitar sovietic (...) Eu am fost educat într-o tradiție strict creștină. Mult timp am crezut că toți oamenii trăiesc doar ca să facă bine altora. Și când am intrat în lume credeam că toți gândesc așa și e ceva normal. Însă, când m-am apucat de jurnalism am descoperit că de fapt toți oamenii profită unii de alții și am vrut să aștern pe hărtie toate gândurile acestea. Așa am scris prima variantă a cărții „Moartea lui Igor Alexandrovici”, care pe atunci se numea „Viața și moartea lui Guzgan Petrovici”, a menționat Pavel Păduraru.

Romanul „„Moartea lui Igor Alexandrovici” va fi lansat și la Chișinău în luna decembrie. Amintim că Pavel Păduraru s-a născut pe 9 august 1976 în Chişinău. Este autor al cărţilor de poezie „La braţ cu opoziţia” (Speranţa, 1998), „Îmi pare că-s păduraru” (Biblioteca Tiuk, 2003) şi al romanului „Karlik” (Pontica, 2006). Fondator şi redactor-şef al primei reviste literare web din Republica Moldova, „Lolocur”. În prezent, este jurnalist de investigaţii la ziarul „Timpul” din Chişinău.