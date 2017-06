VIDEO: Spotul filmat de KFC în Turnul lui Vlad Ţepeş a stârnit un val de ură pe Facebook

Un spot publicitar filmat de cunoscutul lanţ de fast-food KFC, la începutul lunii mai, i-a oripilat pe internauţi. Reclama a fost realizată în Turnul Chindiei, iar în imagini apare un bărbat de statură pitică dezbrăcat. Clipul poate fi văzut pe pagina KFC din Germania.

Reacţia târgoviştenilor nu s-a lăsat aşteptată. "Dear KFC, you just los a client. Forever. Good readance, f...ing morons!", a scris pe pagina sa de Facebook scriitorul Vasile Lupaşc. "Am trăit s-o văd şi pe asta. De obicei nu reacţionez la mizerii. Încerc să-mi fac partea-n bucăţica mea şi să-mi conserv energia pentru a construi. Dar aşa ceva? În Turnul Chindiei? În oraşul meu? În Cetatea de Scaun a Ţării Româneşti? De ce? De ce? De ce?", a reacţionat şi Alexandru Gabriel Tudor.