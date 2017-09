VIDEO: Un bărbat își încurajează fiul să-și bată sora: „Ea nu se pune la…”. Cum și-a explicat gestul

Un cuplu celebru în mediul online își obliga copiii să se bată în timp ce îi filma.

Filmulețele cu pricina erau încarcate pe canalul de Youtube al familiei, fiind locul unde cei doi se mândreau cu isparava lor.

Heather și Mike Martin au fost criticați după ce au postat filmulețele în care cei doi copii ai lor se bat.





Autoritățile au fost solicitate să intervină. În cele din urmă, cei doi fiind acuzați de neglijență, notează Metro.

Din imagini se poate observa cum bărbatul își încurajează fiul să devină violent cu sora sa „Tu nu ai voie să dai în fete, dar ea este sora ta și ea nu se pune la socoteală”.



În filmuleț se poate observa cum băiatul ascultă sfaturile tatălui și își plesnește cu putere sora, care se prăbușește pe pat.

Părinții nu se lasă impresionați de plânsetul copilei.

După ce cazul lor a devenit unul public, părinții s-au apărat și au spus că „totul a început ca o distracție”. Uimitor este faptul că peste 700.000 de persoane s-au abonat la canalul lor de Youtube.

Pentru faptele sale, cei doi și-au cerut public iertare: „Am reflectat și am realizat că am greșit, cauzând durere familiei noastre. Ne cerem scuze față de cei asupra cărora am avut un impact negativ și pe care i-am ofensat, în special față de copiii noștri minunați. Copiii noștri sunt în siguranță. Atunci când camera este stinsă ne comportăm normal. Copiii sunt fericiți și practică sport și sunt iubiți de toată lumea”, au mărturisit cei doi, notează Metro.