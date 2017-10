Vieţile lor se luminează în 2018. 3 zodii care vor avea un an binecuvântat

2018 este un an de cotitura majora pentru 3 dintre zodii. Viata lor va lua o intorsatura puternica, dar lucrurile vor merge foarte bine. Nu au motive sa se teama, caci anul care vine va schimba totul si lucrurile vor merge in directia dorita de aceste persoane.

Iata cine va avea un an cu adevarat binecuvantat de Dumnezeu:

Fecioara





Ultimii 3 ani nu au aratat deloc bine in viata ta. Ai avut parte de rasturnari de situatii, de o multime de surprize neplacute. Acum harta astrala arata, in sfarsit, extrem de bine pentru tine. Brusc, vei simti cum apele se linistesc si cum totul se intoarce in favoarea ta. Vei descoperi ce inseamna sa fii iubit, ce inseamna succesul si te vei bucura ca un copil de tot ce ti se intampla.

Pesti

Finalul lui 2017 iti aduce deja unele mici schimbari care pregatesc transformari majore. Apoi pasesti in noul an cu dreptul si bifezi succes dupa succes. Schimbarile sunt atat de natura profesionala, cat si sentimentala. Anul va fi unul plin de belsug. Vei face bani si din piatra seaca si vei calatori foarte mult.

Sagetator

Nici tu nu esti departe de a te bucura de o viata lipsita de griji vara aceasta. Faci ce fac si cazi din nou in picioare. Esti un model pentru cei din jur, care apreciaza energia ta, pofta ta de viata. Anul 2018 suna promitator pentru tine. Poate ca e vorba despre reorganizari la locul de munca si veniturile tale cresc considerabil, cert este ca, in sfarsit, nu vei mai avea probleme cu banii, scrie ele.ro.