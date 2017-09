- Violul este ok, și-a zis medicul Stanislav trăgându-și pantalonii și lăsând o pacientă zăcând în lacrimi la ușa cabinetului, fata nu era nici vie nici moartă. Stanislav a luat buchetul de flori de pe masă și sticlele de șampanie și s-a pornit spre casă, astăzi soția lui împlinea 55 de ani.

- Violul este ok, vorbeau între ele surorile medicale de la același spital. Domnul Stanislav e om mare, deștept, familist și creștin, iar astea ce-s femei? Niște zăbăloase.

- Violul este ok, le-a zis locotenentul subalternilor săi. Și dacă ea dormea bată muci în parc, nici nu pot să zici că e viol.

- Violul este ok, își spuneau între ei 2 flăcăi de la Vadul lui Vodă. N-ai văzut-o cum era îmbrăcată, ca-n filmele porno, cum să n-o vrea?

- Violul este ok, i-a zis Grișa lui Oleg, nici nu știu dacă era viol, a venit la mine singură acasă. Crezi că nu asta voia?

- Violul este ok, vorbeau niște babe pe banca din fața blocului. N-ai văzut-o cum umblă, Satana, a căutat-o și a găsit-o.

- Violul este ok, șoptește opinia publică când aude de vreun viol, cu siguranță victima singură și-a făcut-o.





Din start credeam că acest text va fi un pamflet, însă el nu este nici pe departe pamflet – e realitatea Republici Moldova la care noi cu toții închidem ochii, și zicem că e ok. Preoți, medici, polițiști, funcționari publici, politicieni, șomeri, tractoriști, bărbați ai neamului – toți cred că violul este ok. Peste ceva timp, poate mama, sora sau fiica acestor bărbați va fi violată, de alți bărbați. Însă nimeni nu va avea dreptul nici să crâcnească – pentru că violul este ok, iar victimele, în cele mai multe cazuri o caută singure.