Virtuțile românești – cum le câștigăm?

Orice vizită sau plecare a mea în Țară, e un prilej de bucurie. Cuvântul Țară îl scriu cu majusculă, pentru că e România. Și mi-i atât de greu să spun că atunci când plec în România, mă duc peste hotare.

La fel mă doare când aud pe cineva spunând inconștient despre România că este o altă țară. Dacă ar spune-o cu bună știință, poate că nu m-aș întrista atât de mult, fiindcă îmi dau seama că acesta știe că România este țara lui, a noastră, dar o urăște. O spune conștient, pentru că e xenofob. Iar pe acesta nu trebuie și nici nu poți să-l înveți, să îi dai lecții. Cu el nu poți dialoga, prin urmare, orice argument pe care i l-ai spune, este ca și cum toate oalele s-ar sparge în capul tău. Merită toată ignoranța mea.

Problema, care nu mi-a dat liniște niciodată, dar nici acum nu mă lasă în pace, este că în mijlocul aceleiași țări, curge un râu care desparte frate de frate. Râul poate să curgă în legea lui geografică, dacă n-ar mai fi și granița trasă peste genunchii noștri. Este adevărat că aceasta e problema guvernelor. Dar cine ne împiedică pe noi, cetățenii de rând, să nu învățăm istoria adevărată? De ce spunem că cel mai greu examen de BAC este cel de română? De ce mai facem deosebire între „la noi” și „la voi”? De ce ne place să exportăm mari sau mici interese de business, dar nu reușim să importăm cultura exprimării din Țară? Eu știu că între România și Republica Moldova este o singură distanță, mică –„de acasă acasă”, vorba celebră a lui Nichita Stănescu. Iar în această casă se vorbește românește.





Vizita mea recentă în România, adică tot acasă, în cadrul unui simpozion, mi-a dat ocazia să constat câteva lucruri despre „noi” și „noi”. Ne-am înțeles în aceeași limbă fără translator, poate folosind în exprimarea noastră accente regionale diferite. Am împărtășit aceeași temă „Anticomunismul” (tema simpozionului la care am participat, în Târgul Neamț), iar informațiile istorice dovedesc că de partea astălaltă a Prutului, mulți români adevărați au fost deportați, și numărul lor s-a împuținat. Asta a fost din cauza atitudinii atroce a comunismului care s-a răfuit crunt cu intelectualii românii. Am împărțit aceeași indignare că avem prea multă sărăcie morală și materială și aceasta, fără să ne temem să o spunem, este din cauza unei conduceri mediocre și dezinteresate de propriul popor. Am avut chiar aceleași preferințe culinare – zeama cu tăieței de casă și ciorba de burtă. Mă întreb acuma – oare cât timp ne mai trebuie să înțelegem că adevărata cultură a exemplului este acolo unde ne sunt rădăcinile noastre patriarhale.

Revolta mea interioară se manifestă și mai mult știind că generația tânără se educă și crește într-o societate dezbinată, cu false valori, cu tendințe pragmatice, într-un soi de libertate anarhică, fără lecturi, consumând și degajând doar energia exuberanței tinerești, unii dintre tineri chiar urând cultura, cartea. N-aș vrea să generalizez și nici acesta nu e scopul meu. Atâta timp cât mai suntem conștienți că o exprimare frumoasă și corectă în limba română o poți însuși datorită mediului românesc, într-o școală bună românească, alături de frați, cât mai avem parteneriate de școlire, fie desfășurate aici, fie în România, mai pot spera că românii din toate colțurile țării sunt uniți. Potrivit lui Nicolae Iorga, fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste. Ne mai trebuie acel steag de cultură, să mai învățăm carte, iar un om cu virtuți este și va fi un om câștigat.

Silvia Strătilă