Visul noului primar interimar al Chișinăului, Silvia Radu, începe să se realizeze

De luni, 6 noiembrie, fostul preşedinte al companiei Gas Natural Fenosa Silvia Radu va exercita funcţia de primar interimar al capitalei, transmite mold-street.com

S-a întâmplat după ce în cadrul ședinței operative a primăriei, primarul interimar al capitalei, Nistor Grozavu a anunțat că Silvia Radu și Ruslan Codreanu au fost numiți oficial în funcția de viceprimari de Chișinău.

Un tehnocrat la conducerea Capitalei

Totodată, Nistor Grozavu a declarat că el se retrage din funcția pe care o exercită la moment, iar fotoliul de primar general interimar va fi ocupat de Silvia Radu, care un an în urmă a candidat l-a președinția Republicii Moldova.

Potrivit lui Nistor Grozavu, Silvia Radu este o propunere foarte bună pentru a aduce modernitate și eficiență în managementul Primăriei, are o experiență bogată, vine din zona tehnocrată și cred că va aduce schimbări importante în activitatea instituției.

„Am acceptat acest interimat din cauza unei situații de criză în ideea că aceasta va fi pentru o perioadă scurtă. Așa am spus când am revenit la serviciu. Nu-mi doresc să ocup acesta funcție contrar Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Am acceptat doar ca să deblochez activitatea Primăriei Chișinău. La moment, este nevoie de o echipă completă, dar după ce am discutat cu fracțiunile am înțeles că nu este voință politică”, a declarat Nistor Grozavu.

Nistor Grozavu a precizat că aceasta a fost ultima ședință a Primăriei pe care o va conduce, iar următoarele vor fi prezidate de Silvia Radu.

Numirea celor doi viceprimari a fost făcută în baza articolului 17 al Legii privind statutul municipiului Chișinău, care prevede că, dacă viceprimarii nu sunt aleși de Consiliul municipal Chișinău, ori subiectul este exclus din agendă la două ședințe consecutive ale CMC, Primarul general numește viceprimarii prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului municipal, scrie mold-street.com

De menționat că aceste proceduri legale au fost respectate.

Subiectul alegerii viceprimarilor a fost în agenda CMC la două ședințe consecutive și s-au exclus din agendă.