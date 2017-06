Vizitele turiștilor ruși în Crimeea au scăzut cu 30%

Vânzările de pachete turistice în Crimeea au scăzut în luna iunie cu 30 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, a anunțat Irina Turina, secretarul de presă al Uniunii Ruse a Industriei de Turism (RST), scrie Medusa.



„Cauzele sunt bine cunoscute: stabilizarea cursului de schimb, care stimuleaza călătoriile în străinătate, precum și redeschiderea unei destinatii traditionale precum Turcia, care ofera prețuri minime“, – a comentat Turina.

Operatorii de turism susțin că printre motivele pentru scăderea cererii de vacanțe în Crimeea se mai numara costul ridicat al transportului aerian și condițiile meteorologice nefavorabile. În conditiile in care turistii din Ucraina nu mai vin în Crimeea dupa anexarea peninsulei de catre Rusia, iar rusii erau singurii care cumpara pachete turistice în zona, reducerea numarului de vizitatori a lovit puternic in veniturile industriei de turism locale.





În anii 2015-2016, numărul de ruși care călătoresc în vacanță în străinătate a scăzut la jumătate – de la 17 milioane, la 9 milioane de turisti pe an. Motivele unui asemenea declin al turismul in strainatate au fost interdicția vanzarii de pachete in Turcia, încetarea zborurilor spre Egipt, precum și deprecierea bruscă a rublei.

