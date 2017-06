Vladimir Putin spune că l-a cunoscut în treacăt pe un fost consilier al lui Donald Trump

Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că l-a cunoscut în treacăt pe fostul consilier al omologului său american Donald Trump, Michael Flynn, aflat în centrul unei afaceri de presupusă înțelegere secretă între Moscova și colaboratori ai președintelui Statelor Unite, relatează duminică AFP.

"Dumneavoastră și cu mine, noi doi avem o relația mai strânsă decât cea pe care o am cu (Michael) Flynn", i-a declarat Vladimir Putin prezentatoarei postului NBC Megyn Kelly care i-a luat un interviu ce urma să fie difuzat integral în Statele Unite duminică seară.

Liderul de la Kremlin a fost întrebat despre legăturile sale cu efemerul consilier pe probleme de securitate națională al Casei Albe Michael Flynn care a fost nevoit să demisioneze la jumătatea lui februarie după trei săptămâni din mandat, acuzat că a mințit în legătură cu relațiile sale cu responsabili ruși.





În cursul unui dineu de gală, organizat la Moscova în decembrie 2015 pentru canalul de televiziune Russia Today (RT), Michael Flynn, un apropiat al lui Donald Trump, a ținut un discurs și era așezat chiar alături de Vladimir Putin.

"Când am mers la acest eveniment pentru compania noastră, Russia Today, și m-am așezat la masă, alături era așezat un gentleman", a povestit șeful statului rus, ale cărui afirmații au fost traduse în engleză pe NBC.

"Am ținut discursul. Apoi s-a vorbit despre alte subiecte. Apoi m-am ridicat și am plecat. După asta, mi s-a spus 'știți, era un gentleman american, a fost implicat în anumite lucruri. A fost în serviciile de securitate' (...). Aste este totul. Nu prea am vorbit cu el (...) Este nivelul la care mă cunosc cu (Michael) Flynn", a afirmat Vladimir Putin.

De mai multe săptămâni, președinția americană este zguduită de o afacere ramificată de presupusă înțelegere secretă între responsabili ruși și colaboratori apropiați ai lui Donald Trump în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

Fostul director al FBI James Comey, destituit cu mare vâlvă la 9 mai de Donald Trump, va fi audiat în Senat la 8 iunie cu privire la presupusul amestec al Rusiei. Președintele american a negat orice intervenție și presiuni asupra FBI, precum și orice înțelegere secretă cu Moscova.

De asemenea, Vladimir Putin a respins în repetate rânduri aceste acuzații.

"Nu există nimic concret. Nu sunt decât supoziții și concluzii bazate pe aceste supoziții. Asta-i tot", a afirmat vineri președintele rus.

sursa: agerpres.ro