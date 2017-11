Vrei să iei permisul? Află aici lucruri pe care nu ţi le spune nimeni la şcoala de şoferi

Nu este dificil sa conduci o masina. Daca vei depune si eforturi pentru a iti imbunatati abilitatile de sofer, vei fi surprins de cat de confortabil te vei simti in masina ta preferata.

Iata cateva sfaturi pentru a conduce mai sigur si mai eficient:

Urmeaza un curs de conducere defensiva





Toata lumea poate lua cursuri suplimentare pentru a-si perfectiona abilitatile. Potrivit bzi.ro, cursurile de conducere defensiva sunt urmate nu numai de incepatori, ci si de soferii experimentati. Nu este nimic rusinos in dorinta de a-i proteja pe ceilalti soferi si pe voi insiva de pericol.

Tine mainile pe volan in pozitia corecta

De ani de zile, instructorii de conducere si-au invatat elevii sa-si tina mainile pe volan in pozitiile 10 si 14 (ca pe un ceas). Dar in ultimii ani instructorii recomanda sa iti tii mainile la 9 si 3 sau 8 si 4. Acest lucru iti permite sa controlezi mai bine masina atunci cand conduci, mai ales daca ai de facut un drum lung.

Controleaza subvirarea si supravirarea

In cazurile de subvirare, anvelopele din fata pierd din tractiune pe suprafata drumului, in timp ce se rotesc din cauza vitezei de accelerare. In cazurile de supravirare, acelasi lucru se intampla cu anvelopele din spate. Daca circuli pe un drum umed sau inghetat, nu accelera prea mult. Conducerea la o viteza moderata te va ajuta sa eviti subvirarea si supravirarea.

Atentie: daca nu ai incontro, nu elibera prea repede pedalele de gaz sau de frana.

rtv.net