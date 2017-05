Vrei să lucrezi la Google, Amazon, Facebook sau Apple? 10 tactici eficiente pentru a obţine un loc de munca la cele mai dorite companii ale momentului

Giganţi precum Google, Amazon, Facebook sau Apple îşi selecţionează riguros angajaţii pentru a obţine performanţele care au intrat deja în pbişnuinţă. Aceste companii primesc probabil sute de mii de CV-uri pe lună sau pe an.

Pe lângă algoritmi şi întrebări dificile trebuie să existe şi alte tehnici mai complexe pentru a putea alege cei mai buni oameni, potrivit BM.

Sarah Cooper, autor al cărţii "100 tricks to Appear Smart in Meetings" enumeră câteva tactici pe care le-ai putea folosi pentru a atrage cele mai bune talente din industria IT.





1. Sună cu 15 minute inainte/după de ora convenită pentru câteva întrebări

De ce? Să afli care persoane sunt pregătite pentru job şi care nu. Toată lumea poate răspunde la întrebări atunci când este pregătită pentru asta, dar nu şi atunci când îi suni pe neaşteptate.

2. Creează un interviu impredictibil

De ce? Pentru a vedea care sunt oamenii care nu au nevoie de instrucţiuni. Dacă interviul e haotic, intervievatul nu va ştii la ce să se aştepte. Astfel vei putea vedea cine se descurcă cel mai bine atunci într-o situaţie impredictibilă.

3. Asigură-te că ceva nu va merge bine în timpul prezentării pe care trebuie să o susţină candidatul

De ce? Pentru a vedea cum un candidat se adaptează unei situaţii mai puţin ideale. Pune candidatul într-o cameră unde echipamentul de prezentare nu funcţionează să vezi cum reacţionează cel care urmează să facă o prezentare. Puncte bonus pentru cei care au un Plan B, C sau D.

4. În timpul interviul trebuie să faci presupuneri incorecte

De ce? Pentru a elimina candidaţii care se supără foarte uşor. "Deci ai făcut Politehnica?" sau "Cât timp ai lucrat pentru Yahoo", chiar daca niciuna din afirmaţii nu este corecte vei vedea dacă intervievatul va rămâne calm sau se va enerva.

5. Cere unui candidat să rezolve o problemă foarte specifică

De ce? Pentru că ai nevoie de ajutor să rezolvi acea problemă. Companiile caută oameni pentru a putea să le rezolve problemele cu care se confruntă la momentul respectiv. Ajutor pe gratis? Cine nu vrea asta?

6. Mută un candidat dintr-o cameră în alta

De ce? Pentru a afla dacă oamenii îşi păstrează entuziasmul chiar şi atunci când nu se simt confortabili.

7. Pune aceeaşi întrebare de mai multe ori la rând

De ce? Pentru a testa consecvenţa. În lumea tehnologiei predictibilitatea este o caracteristică bună. Atunci când nu mai ai idei despre ce să întrebi, repetă o întrebare să vezi ce răspuns primeşti. Mai târziu, pune aceeaşi întrebare.

8. Realizează interviuri în doi pe sistemul "poliţist bun/poliţist rău"

De ce? Pentru a afla care sunt oamenii care pot face multitasking sub presiune. Pune candidatul într-o cameră cu doi intervievatori. Poate candidatul să acorde atenţia cuvenită celor doi şi să răspundă la întrebări într-un mod satisfăcător?

9. Adresează o întrebare apoi începe să baţi foarte zgomotos pe tastatură

De ce? Pentru a vedea dacă oamenii pot rămâne concentraţi indiferent de posibilele distrageri ale atenţiei. După întrebare începe să baţi la tastatură foarte tare apoi spune "te ascult, doar îmi iau notiţe". Vezi ce reacţie are candidatul dacă rămâne concentrat pe ceea ce spune.

10. După trei luni sună şi oferă candidatului un job pentru care nu a aplicat

De ce? Pentru a afla dacă candidatul este determinat. O metodă bună de a vedea dacă un candidat este dispus să lupte pentru postul pentru care a aplicat sau acceptă oferta pentru un alt post doar pentru că îi sunt oferiţi bani? Sau nu acceptă jobul pentru că şi-a găsit în altă parte deja?

sursa: mediafax.ro