Vrei să slăbești? Dieta călugărilor de pe Muntele Athos te poate ajuta

Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, atunci ai putea încerca să urmezi dieta călugărilor de pe Muntele Athos. Cei care au încercat această dietă suțin că au reușit să slăbească până la 10 kilograme. Iată despre ce este vorba și ce trebuie să faci pentru a scăpa de kilogramele supărătoare.

Dieta călugărilor de pe Muntele Athos

Călugării nu consumă alimente procesate. Au o alimentație sănătoasă, motiv pentru care nu au probleme de sănătate și au o speranță de viață mai mare decât ceilalți oameni. Ei trăiesc cu până la 10 ani mai mult. Pe lângă faptul că această alimentație a călugărilor este sănătoasă, te poate ajuta și să slăbești.



Volumul „The Mount Athos Diet“ („Dieta de la Muntele Athos“), scris de nutriționiștii Richard Storey, Sue Todd şi Lottie Storey vorbește despre această dietă. Tot ce trebuie să faci este să împarți zilele unei săptămâni în trei perioade alimentare. Această dietă a fost inspirată din dieta călugărilor de pe Muntele Athos. Astfel, trebuie să existe 3 zile de moderație, 3 zile de post și o zi de dezlegare.





„Călugării se numără printre cei mai sănătoşi oameni din lume, cu rate foarte scăzute de cancer şi aproape fără cazuri de Alzhaimer, iar după ani în care am trăit printre ei pot spune că dieta lor joacă un rol important în starea de sănătate. De fiecare dată m-am întors de la muntele Athos mai slab cu câteva kilograme, mai sănătos şi cu un tonus mai bun, dar niciodată nu am simţit că aş fi făcut un efort sau că aş fi fost privat de ceva anume. Am testat dieta călugărească pe mai multe persoane ca să vedem dacă este eficientă şi în cazul unui stil de viaţă modern. Eu am slăbit aproape 10 kilograme, toată lumea a slăbit”, a spus Lottie Storey pentru Daily Mail, potrivit adevarul.ro.



În zilele de post nu se consumă lactate, alcool, ouă și ulei. În schimb, se vor mânca fructe și legume, semințe, nuci, fasole. În zilele de moderație se pot consuma lactate, pește, carne de pui, ouă. Dar zahărul și alimentele procesate nu trebuie să fie consumate. În ziua de dezlegare se poate mânca orice, dar cu moderație.