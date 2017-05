Vrem sistem medical ca în Olanda

Persoanele care nu și-au procurat poliță de asigurare medicală obligatorie până la 31 martie, anul curent, riscă să primească amenzi. Experții în sănătate spun că amenzile nu-i va determina deloc pe oameni ca să se asigure, iar cei din urmă se simt furați, întrucât nu le trebuie o poliță de care ar beneficia de servicii medicale necalitative.

Potrivit Codului Contravențional al Republicii Moldova, neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie se sancționează cu amendă de la 15 la 33 de unități convenționale, adică de la 750 până la 1650 de lei. De asemenea, de la 31 martie 2017, se aplică penalitate de întârziere în valoare de 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întârziere, potrivit Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Totodată, după 31 martie, persoanele fizice care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pentru cel puţin 183 de zile calendaristice pe parcursul anului bugetar vor achita integral prima AOAM în sumă fixă, fără penalitate şi amendă, iar statutul de asigurat va fi activat din data achitării.

Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate spune că amenzile puteau fi aplicate încă din 2004, când a fost creat sistemul de asigurări obligatorii de sănătate în Republica Moldova, dar compania, în primii ani nu s-a folosit de acest instrument.

„Amendarea persoanelor nu-i va motiva deloc să-și procure polița de asigurare medicală. Și nici măcar nu vor să o facă, pentru că au avut experiențe negative cu sistemul sănătății. Instituțiile medicale nu sunt prietenoase omului, ori la noi itinerarul pe care trebuie să-l parcurgă pacientul spre un specialist este făcut nu pentru a satisface nevoia de servicii medicale, dar este construit împrejurul spitalelor. La noi este instituția și se face regulamentul după interesele cuiva, dar nu după necesitățile reale ale pacientului”, a opinat expertul în sănătate.

Specialistul recomandă ca sistemul de sănătate să fie reformat, pentru că structura de organizare este sovietică și nu poate activa în condițiile economice actuale de piață. „La noi nu se acceptă reforma sistemului de sănătate, mai ales din punct de vedere politic. Dar administrarea sistemului, dacă studiem domeniul spitalicesc a rămas așa cum l-am avut cu 70 de ani în urmă. Respectiv, trebuie de făcut reforma în administrare a sistemului, reforma prestatorilor, reforma financiară și asigurarea cu resurse a sistemului. Dacă vor fi respectate și îndeplinite toate aceste obiective, situația s-ar îmbunătăți și oamenii ar fi mulțumiți”, a declarat Ghenadie Țurcanu, expert în sănătate.

3 558 de amenzi pentru anul 2016

Solicitată de ziarul TIMPUL, Compania Națională de Asigurări în Medicină invocă Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27.02.1998. Potrivit legii, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor.

Amenzile şi penalităţile se aplică persoanelor care nu au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă și care fac parte din categoriile de persoane obligate să se asigure în mod individual, indicate în Anexa nr. 2 la Legea 1593 din 26.12.2002.

„Pentru neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie, în anul 2016 au fost aplicate amenzi contravenţionale unui număr de 3 558 de persoane. Acestea sunt persoanele care au achitat prima de asigurare după termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea primei”, susține purtătorul de cuvânt al instituției, Silvia Munteanu.

Ce facem și unde ne adresăm atunci când întâmpinăm bariere în a beneficia servicii medicale conform poliței de asigurare medicală, responsabila ne recomandă să ne adresăm la instituția medicală care ne-a încălcat drepturile. „Când persoana are obiecţii la volumul şi calitatea serviciilor medicale prestate ori a achitat serviciile incluse în Programul unic, aceasta urmează să se adreseze administraţiei instituţiei medicale, unde i-au fost încălcate drepturile. Dacă la acest nivel problema nu a fost soluţionată, persoana se poate adresa la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (Info CNAM – 0 800 99999) sau la Ministerul Sănătăţii”.

Potrivit CNAM, în 2016, 85,8 la sută dintre moldoveni erau încadraţi în sistemul de asigurare medicală obligatorie.



Vă prezentăm trei sisteme de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform studiului elaborat în 2011 de Expert-Grup „Fezabilitatea liberalizării pieței asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova”:



Olanda

Sistemul medical din Olanda asigură acoperirea cu asigurare medicală a 99 la sută din populație. Persoanele, care nu contribuie la el, au posibilitatea de a plăti prima în orice moment, totuși sunt penalizate cu 130 la sută din cost pentru perioada în care nu au fost asigurate.

În sistemul olandez, pentru a fi rambursate costurile, pacienții se adresează mai întâi medicului terapeut (de familie), care însă are mai multe responsabilități decât în cazul Republicii Moldova. De asemenea, există mai multe modalități de rambursare, între care pacienții pot alege:

• Pacientul se deservește fără a i se prezenta o factură, iar cheltuielile sunt rambursate de către asigurător prestatorului de servicii. În acest caz, prestatorul de servicii este ales în avans;

• Pacientul plătește factura pe care o prezintă mai târziu asigurătorului și care îi este rambursată. Pacientul poate fi deservit de oricare prestator de servicii;

• O opțiune mixtă care permite deservirea gratuită la unii prestatori și deservirea contra factură la alți prestatori.



Germania

În Germania sistemul de asigurări medicale este mai complicat, fiind un sistem dual. Astfel, persoanele cu venit sub anumit prag sunt obligate să se asigure la unul din fondurile private de boală. În 2003, circa 88 la sută din populație se încadra în această categorie. Totuși, chiar și persoanele cu venituri asupra limitei maxime pot apela la asigurătorul public și asigura din excedent un membru al familiei (soț/ soție/ persoane dependente).

Contribuțiile sunt calculate în baza venitului. În același timp, s-a dezvoltat un sistem puternic de asigurări medicale private, la care apelează:

• Funcționarii publici, care nu sunt incluși în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și beneficiază de rambursare de 50 la sută pentru cheltuieli medicale și asigurare medicală privată;

• Angajații pe cont propriu, cu excepția celora care au beneficiat de asigurare socială de sănătate și celor din agricultură;

• Cei care au ieșit din sistem pentru că veniturile depășesc limita stabilită.

Totuși, acest sistem dual creează anumite probleme, și anume, migrarea de la fondurile de asigurare private la cel public a populației la vârste mai înaintate, când riscul de îmbolnăvire este mai mare, iar veniturile pot să scadă. Acesta este însă inadecvat pentru Republica Moldova, pentru că ar exclude prea multe categorii, care și în prezent se eschivează de la plata primei de asigurare medicală.



Cehia

Sistemul lor acoperă practic 100 la sută din populație, statul contribuind pentru unele categorii. Fiecare persoană poate să-și aleagă fondul de asigurare (privat sau public) în fiecare an și acesta este obligat să accepte toate aplicațiile. La fel, și copiii, și pensionarii pot să-și aleagă orice fond. Prima pentru asigurare medicală reprezintă 13,5 la sută din salariu. Membrii de familie pot fi asigurate din contul persoanei care contribuie.

De asemenea, există o limită maximă și o limită minimă a contribuției. Statul achită 13,5 la sută din 0,25 salariul mediu lunar pentru categoriile de persoane asigurate de stat. Dar gama de servicii este mai variată, incluzând servicii stomatologice, SPA și chiar proceduri cosmetice.

Ce spun oamenii despre polița de asigurare medicală și amenzile pentru neplata ei

Am mers la medicul de familie și am luat îndreptare la medicul dermatolog. Am intrat la doamna doctor. S-a uitat superficial la mine și îmi spune fraza beton: „Dacă vrei să te lecuiești cu polița de asigurare medicală, du-te acasă și bea „suprastin”, dar dacă vrei să te lecuiesc omenește, punem polița deoparte și îți scriu pe o foiță ce să faci”. Am rămas fără cuvinte. Respectiv, specialista mi-a recomandat să beau multă apă și câteva medicamente, mai ales că mi-a zis de unde să le cumpăr. A doua zi am decis să merg la Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic și am achitat în casă costul procedurii (analiză de sânge, consultație specialist). S-a dovedit a fi o altă diagnoză, un alt tratament și o atitudine normală. În concluzie, am simțit o ură enormă pe Ministerul Sănătății și pe întreaga lui conducere.

Sergiu Apostu, lăcătuș, 25 de ani

Mă aflu peste hotare și revin periodic acasă, dar nu-mi trebuie o poliță de asigurare medicală. Merg la o clinică privată și fac investigațiile necesare și atât. Am plătit tot patru mii și ceva de lei, dar am beneficiat de servicii medicale de calitate înaltă. Dar așa, cu poliță, cred că dacă aș achita-o, oricum la o clinică privată aș fi ajuns, căci, ca să ajungi la un specialist, trebuie să aștepți o lună, dar nu am atât timp la dispoziție ca să aștept.

Mariana Savițchi, angajată hotel, 30 de ani

Ne-am mutat cu toată familia de la policlinica de sector la una care se află mai aproape de casă. De serviciile medicale ale acestei policlinici nu am prea beneficiat pentru că o simplă analiză de sânge era posibilă peste o săptămână. De cele mai multe ori le făceam contra cost și aveam mai puțină bătaie de cap. Acum copilul merge în clasa întâi și trebuie să vizităm specialiștii. Toți sunt programați în decurs de o săptămână, însă la oculist, persoana responsabilă ne programa tocmai peste o lună și jumătate. Dar dacă vreau contra cost, era posibil în aceeași zi, dar trebuia să achit 200 de lei. Deci, pentru ce achit eu și soțul polița de asigurare medicală, având în vedere că la o simplă consultație nu am fost niciodată? La rugămintea mea de a revizui programarea, au refuzat, cartea de reclamație la fel, nu mi s-a oferit.



Ion Bodiu, pensionar, 65 de ani

Eu cu polița medicală dacă mă înscriu la un medic, trebuie să aștept un rând de câteva luni sau chiar de un an. De exemplu, a trebuit să aștept ca să trec un aparat medical la cap două luni. Dar cu bani, m-am dus la o policlinică privată, am achitat consultația medicului 120 de lei și am primit o consultație că am fost mulțumită. La un aparat am dat 100 de lei, mi-e clar ce am și trebuie să achit alte trei analize, dar cu asigurarea medicală este imposibil pentru că sunt rânduri enorme, înscrieri cu două luni înainte. Dar știți, în două luni, boala se agravează la om. Dar la ce-mi mai trebuie polița aceasta? Dar cei care nu vor să și-o cumpere, trebuie să mai plătească amendă. Mare nelegiuire se mai face în țara asta.